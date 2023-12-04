Осторожнее на дорогах! Пермяков предупреждают о сильном снеге

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:21
Updated Сегодня, 09:21
В Пермском крае ожидаются опасные погодные явления. Краевой Минтербез со ссылкой на синоптиков пишет, что с 20:00 4 декабря до 20:00 5 декабря в отдельных районах региона ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Прогнозируется сильное обледенение проводов и линий электропередач.
Из-за ухудшения погоды увеличивается риск аварий на дорогах, водителей призывают быть внимательнее.
Ранее синоптики отмечали, что погода на этой неделе в Прикамье будет очень холодной. Температура может опуститься до -38°.