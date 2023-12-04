Осторожнее на дорогах! Пермяков предупреждают о сильном снеге

В Пермском крае ожидаются опасные погодные явления. Краевой Минтербез со ссылкой на синоптиков пишет, что с 20:00 4 декабря до 20:00 5 декабря в отдельных районах региона ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Прогнозируется сильное обледенение проводов и линий электропередач.