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Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае с вечера 4 декабря

Осторожнее на дорогах! Пермяков предупреждают о сильном снеге

4 декабря 2023, 09:19
Фото: properm.ru

Пермяков предупреждают о сильном снеге в Пермском крае с вечера 4 декабря

Опасная погода продержится до вечера вторника.

В Пермском крае ожидаются опасные погодные явления. Краевой Минтербез со ссылкой на синоптиков пишет, что с 20:00 4 декабря до 20:00 5 декабря в отдельных районах региона ожидаются сильный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Прогнозируется сильное обледенение проводов и линий электропередач.

Из-за ухудшения погоды увеличивается риск аварий на дорогах, водителей призывают быть внимательнее.

Ранее синоптики отмечали, что погода на этой неделе в Прикамье будет очень холодной. Температура может опуститься до -38°.

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#Пермь#Погода
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