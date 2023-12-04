В Пермском крае стали меньше пить и курить

Лидирующая тройка по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает Чеченская Республика, вторую — Дагестан, а третью — Ингушетия. Высокие позиции в списке регионов по таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, свидетельствуют о низкой распространенности вредных привычек в этих республиках Северного Кавказа, чему в немалой степени способствуют сложившийся веками образ жизни и строгие традиции, отмечают составители рейтинга.