В Пермском крае стали меньше пить и курить

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Пермский край вошел в число регионов, в которых распространены вредные привычки у населения. В рейтинге, опубликованном РИА Новости, Прикамье заняло 64 место, в последней трети регионов. При этом спрос на табак и алкоголь в крае уменьшился по сравнению с прошлым годом.
В основе рейтинга лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения. При его расчете учитывались потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами.
Использовались показатели за последние три года (2020–2022 годы), которые усреднялись со взвешиванием по годам. По каждому показателю рассчитывался частный рейтинговый балл в диапазоне от 1 до 100. Итоговый рейтинговый балл определялся на основе частных баллов. Более высокий показатель региона говорит о меньшей распространенности там вредных привычек.
Пермский край в 2022 году набрал по этим шести показателям 45,7 баллов, что выше показателя 2021 года — 42,2.
Лидирующая тройка по сравнению с результатами прошлого года не изменилась. Как и год назад, первую строчку рейтинга занимает Чеченская Республика, вторую — Дагестан, а третью — Ингушетия. Высокие позиции в списке регионов по таким показателям, как потребление табачных изделий и алкогольной продукции, свидетельствуют о низкой распространенности вредных привычек в этих республиках Северного Кавказа, чему в немалой степени способствуют сложившийся веками образ жизни и строгие традиции, отмечают составители рейтинга.
Кроме вышеперечисленных северокавказских республик, в лидирующую группу рейтинга вошли Ульяновская область, Кабардино-Балкарская Республика, Волгоградская область, Республика Башкортостан, Рязанская область, Республика Марий Эл и Брянская область.
В замыкающей рейтинг десятке также произошли некоторые изменения. В наибольшей степени привержены вредным привычкам жители Хакасии, Еврейской автономной области, Камчатского края, Сахалина, Забайкалья, Магаданской, Амурской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Удмуртии и Карелии.
По итогам 2022 года по сравнению с предыдущим, в 73 регионах сократилось потребление табака, и лучшая динамика по этому показателю — в Ямало-Ненецком автономном округе, Мурманской, Новосибирской областях, Чукотском автономном округе, Республике Саха (Якутии), Коми и Архангельской области.
Что касается потребления алкогольной продукции, то объем продаж в пересчете на чистый спирт в нашей стране по итогам 2022 года, по расчетам РИА Новости, составил 7,5 литра на взрослого человека и, по сравнению с предыдущим годом, немного вырос (7,4 литра). В 36 регионах уровень продаж ниже, чем в среднем по стране.