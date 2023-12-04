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Пермский завод имени Дзержинского купила компания «Курганприбор» за 725 млн

Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана

4 декабря 2023, 10:49
Фото: properm.ru

Пермский завод имени Дзержинского купила компания «Курганприбор» за 725 млн

Компания заплатила за имущество предприятия меньше 1 млрд рублей при начальной цене торгов в 3,6 млрд.
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Зид

Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского продан предприятию из Кургана. АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“» предложило за завод 725 млн рублей в ходе торгов, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Курганская компания производит вооружение и боеприпасы, например, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты.

Ранее по такой же цене пермское предприятие продали ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» из Москвы, но затем Минпромторг подал в суд, чтобы расторгнуть эту сделку. Конфликт был урегулирован в несудебном поле — министерство просто отобрало у компании лицензию на доступ к секретным данным.

Машзавод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Торги начинались в отметки в 3,6 млрд рублей.

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