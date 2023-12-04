Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
Пермский машиностроительный завод имени Дзержинского продан предприятию из Кургана. АО «Научно-производственное объединение „Курганприбор“» предложило за завод 725 млн рублей в ходе торгов, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье». Курганская компания производит вооружение и боеприпасы, например, артиллерийские снаряды, авиационные ракеты.
Ранее по такой же цене пермское предприятие продали ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» из Москвы, но затем Минпромторг подал в суд, чтобы расторгнуть эту сделку. Конфликт был урегулирован в несудебном поле — министерство просто отобрало у компании лицензию на доступ к секретным данным.
Машзавод находится в процедуре банкротства с 2005 года. Торги начинались в отметки в 3,6 млрд рублей.