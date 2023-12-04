Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана

Ранее по такой же цене пермское предприятие продали ООО «ПСК „Спецпроектстрой“» из Москвы, но затем Минпромторг подал в суд, чтобы расторгнуть эту сделку. Конфликт был урегулирован в несудебном поле — министерство просто отобрало у компании лицензию на доступ к секретным данным.