Прикамье направило в бюджет почти 1,9 миллиарда рублей за использование лесов

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
За 9 месяцев 2023 года Пермский край направил за использование лесов в федеральный бюджет почти 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект».
Относительно прошлого года отмечается рост сборов на 5%. Основная доля доходов Приволжского федерального округа от лесного хозяйства приходится на заготовку древесины — почти 86%.
Всего же Приволжский федеральный округ направил в консолидированный бюджет страны больше 6,6 млрд рублей платежей за использование лесов, что сопоставимо с аналогичными периодами 2021 и 2022 годов. «Лесные» доходы федерального бюджета превысили 3,3 млрд рублей. В бюджеты субъектов ПФО поступило почти 3,2 млрд рублей. Местные бюджеты пополнились на 165,6 млн рублей.