Прикамье направило в бюджет почти 1,9 миллиарда рублей за использование лесов

Всего же Приволжский федеральный округ направил в консолидированный бюджет страны больше 6,6 млрд рублей платежей за использование лесов, что сопоставимо с аналогичными периодами 2021 и 2022 годов. «Лесные» доходы федерального бюджета превысили 3,3 млрд рублей. В бюджеты субъектов ПФО поступило почти 3,2 млрд рублей. Местные бюджеты пополнились на 165,6 млн рублей.