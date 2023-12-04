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Прикамье направило в бюджет почти 1,9 миллиарда рублей за использование лесов

Прикамье направило в бюджет почти 1,9 миллиарда рублей за использование лесов

4 декабря 2023, 06:49
Фото: 1MI
Пермский край — лидер ПФО по таким сборам.
Сюжет
Налоги

За 9 месяцев 2023 года Пермский край направил за использование лесов в федеральный бюджет почти 1,9 млрд рублей. Об этом сообщает филиала ФГБУ «Рослесинфорг» «Поволжский леспроект».

Относительно прошлого года отмечается рост сборов на 5%. Основная доля доходов Приволжского федерального округа от лесного хозяйства приходится на заготовку древесины — почти 86%.

Всего же Приволжский федеральный округ направил в консолидированный бюджет страны больше 6,6 млрд рублей платежей за использование лесов, что сопоставимо с аналогичными периодами 2021 и 2022 годов. «Лесные» доходы федерального бюджета превысили 3,3 млрд рублей. В бюджеты субъектов ПФО поступило почти 3,2 млрд рублей. Местные бюджеты пополнились на 165,6 млн рублей.

#Налоги#Экономика#Лес#Пфо
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