Прокуратура просит для Никиты Белых новый срок

Гособвинитель начал зачитывать свою речь в ходе прений еще на прошлой неделе, однако она оказалась настолько длинной, что он не успел дойти до конца. Сегодня, 4 декабря, прокурор закончил читать речь. В конечном итоге он попросил суд назначить Никите Белых (с учетом этого дела и предыдущего приговора) 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также у подсудимого остается штраф в размере 48 млн рублей, который ему назначили ранее. Кроме того, гособвинитель предложил лишить экс-губернатора возможности занимать государственные посты на три года.