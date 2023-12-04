Прокуратура просит для Никиты Белых новый срок

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Гособвинение запросило 12 лет за злоупотребления полномочиями экс-губернатору Кировской области, экс-депутату Заксобрания Пермского края Никите Белых. Об этом сообщают кировские СМИ.
Гособвинитель начал зачитывать свою речь в ходе прений еще на прошлой неделе, однако она оказалась настолько длинной, что он не успел дойти до конца. Сегодня, 4 декабря, прокурор закончил читать речь. В конечном итоге он попросил суд назначить Никите Белых (с учетом этого дела и предыдущего приговора) 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также у подсудимого остается штраф в размере 48 млн рублей, который ему назначили ранее. Кроме того, гособвинитель предложил лишить экс-губернатора возможности занимать государственные посты на три года.
Второе уголовное дело в отношении бывшего депутата Законодательного собрания Пермского края и экс-губернатора Кировской области Никиты Белых в Октябрьском суде Кирова начали рассматривать ещё в июле 2022 года.
По версии следствия, будучи губернатором, в 2011 году Белых необоснованно выделил из областного бюджета около 450 млн рублей АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» (АО «К.Р. И.К.»), которое потратила их на свои нужды. При этом он понимал, что организация не обладает полномочиями по включению помещений в специализированный жилищный фонд и не имеет права управлять государственным или муниципальным жилищным фондом. Квартиры, которые приобрела «К.Р. И.К.», не являлись служебными и не могли составлять специализированный жилищный фонд, а также незаконно сдавались гражданам на условиях льготной аренды.
Кроме того, в 2015 году Никита Белых обеспечил АО «К.Р. И.К.» заключение договора займа с одной из компаний Кировской области на сумму 320 млн рублей. Затем на совещаниях он давал указания о распределении больших часть денег на нужды юрлиц, которые не связаны с целями деятельности АО «К.Р. И.К.». Эти организации были в заведомо неплатежном состоянии, средства были им необходимы для кратковременного улучшения финансового положения. Впоследствии Арбитражный суд Кировской области взыскал в пользу АО «К.Р. И.К.» более 200 млн рублей, причинив областному бюджету материальный ущерб.
Для участия в судебном процессе Никиту Белых этапировали из колонии, где он отбывает срок за взятки. В 2018 году его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за получения взяток и оштрафовали на 48,2 млн рублей. С текущими обвинениями экс-губернатор не согласен, во время заседания он назвал дело абсурдным. Никита Белых считает, что реальные проблемы у КРИКа возникли после его ухода с поста главы региона.