properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:28

Published Сегодня, 05:28

Modified Сегодня, 06:58

Updated Сегодня, 06:58

В Перми за 9,8 миллиона рублей отремонтируют корпус библиотеки Горького

Ремонт корпуса библиотеки Горького в Перми оценили почти в 10 миллионов рублей

4 декабря 2023, 05:28
Фото: 2gis

В Перми за 9,8 миллиона рублей отремонтируют корпус библиотеки Горького

Работы должны завершить летом следующего года.

Власти ищут компанию для капитального ремонта хозяйственного корпуса с гаражом краевой библиотеки имени Горького. Начальная (максимальная) цена работ — 9,8 млн рублей. Деньги выделяются из регионального бюджета.

В техническом задании сказано, что корпус находится на улице Ленина, 70. Победителя аукциона планируется выбрать 14 декабря. Срок начала выполнения работ намечен на 26 декабря, срок завершения — 25 августа 2024 года.

В нынешнем здании библиотека находится с 1966 года. Для перевоза книг в новое здание потребовалось 28 дней и 108 рейсов машин. Площадь объекта — около 8 тыс. кв м.

В Перми фасады Театра-Театра и библиотеки имени Горького отремонтирует одна компания
Узнать подробнее
Читайте также:
На месте киноцентра «Премьер» в Перми могут построить новый ЖКВласти ищут компанию для реновации «Тихого Компроса». Снесут пять жилых домовТерриторию бывшего авторынка на Островского благоустроят только в 2024 году
#Недвижимость#Пермь#Библиотека имени горького#Библиотеки#Библиотека#Горьковская библиотека
Подпишитесь
Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана
Сегодня, 10:49
Строительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено
Сегодня, 10:45
Власти утвердили документацию по застройке территории за ТРК «СпешиLove»
Сегодня, 06:56
Задержанного из-за взятки пермяка отправили в Иркутске под домашний арест
Сегодня, 10:35
В гордуму внесен проект решения о создании охраняемого ландшафта «Мотовилихинский»
Сегодня, 05:25
Осторожнее на дорогах! Пермяков предупреждают о сильном снеге
Сегодня, 09:19