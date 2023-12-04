Ремонт корпуса библиотеки Горького в Перми оценили почти в 10 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Власти ищут компанию для капитального ремонта хозяйственного корпуса с гаражом краевой библиотеки имени Горького. Начальная (максимальная) цена работ — 9,8 млн рублей. Деньги выделяются из регионального бюджета.
В техническом задании сказано, что корпус находится на улице Ленина, 70. Победителя аукциона планируется выбрать 14 декабря. Срок начала выполнения работ намечен на 26 декабря, срок завершения — 25 августа 2024 года.
В нынешнем здании библиотека находится с 1966 года. Для перевоза книг в новое здание потребовалось 28 дней и 108 рейсов машин. Площадь объекта — около 8 тыс. кв м.