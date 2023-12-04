РЭО назвал победителей «Зеленой премии — 2023»

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:00
Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, за три года проведения премии экологическая ситуация в России улучшилась, выросло число проектов в сфере рециклинга отходов. Количество заявок на первую премию в 2021 году составило около одной тысячи, а в этот раз было принято в четыре раза больше.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев отметил, что премия проводится с целью изменения модели поведения граждан в сторону более экологически осознанного.
«Зеленая премия» в первую очередь не про цифры, а про вклад в защиту окружающей среды со стороны каждого жителя нашей страны», — сказал он.
В текущем году победителей определяли в шести номинациях: «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Также была закрытая номинация «Регионы России», которая проводилась на основе методологии РЭО, включающей статистические данные и результаты соцопроса.
Денежные призы для победителей составили от 57 тысяч до 350 тысяч рублей в номинациях «Общественные и волонтерские проекты», «Образовательные проекты» и «Культурные и медийные проекты».
В состав жюри вошли госслужащие из профильных учреждений, представители отрасли по обращению с отходами, ученые. В результате были определены проекты, показавшие максимальную масштабность и вовлеченность граждан, которые возможно распространить на территории всей страны.