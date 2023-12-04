РЭО назвал победителей «Зеленой премии — 2023»

Как отметила вице-премьер Виктория Абрамченко, за три года проведения премии экологическая ситуация в России улучшилась, выросло число проектов в сфере рециклинга отходов. Количество заявок на первую премию в 2021 году составило около одной тысячи, а в этот раз было принято в четыре раза больше.