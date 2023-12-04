РЭО: Нижегородская область вошла в тройку лучших регионов по обращению с ТКО

Как пишет издание newsnn.ru, при составлении рейтинга в текущем году использовались восемь критериев оценки: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с отходами; охват населения раздельным сбором отходов; динамика показателей обработки и утилизации отходов; дефицит мощностей по размещению ТКО; соответствие территориальной схемы субъекта РФ Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности обращением с отходами в регионе.