РЭО: Нижегородская область вошла в тройку лучших регионов по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Как пишет издание newsnn.ru, при составлении рейтинга в текущем году использовались восемь критериев оценки: своевременность строительства и достаточность инфраструктуры по обращению с отходами; охват населения раздельным сбором отходов; динамика показателей обработки и утилизации отходов; дефицит мощностей по размещению ТКО; соответствие территориальной схемы субъекта РФ Правилам, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130; бесперебойность оказания услуги по обращению с ТКО; образовательно-просветительская и разъяснительная работа с населением, проведение экологических акций и мероприятий регионального масштаба, работа с волонтерскими движениями; уровень социальной удовлетворенности обращением с отходами в регионе.
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев отметил, что «Зеленый рейтинг» является инструментом оценки вклада субъектов России и региональных операторов в формирование условий для устойчивого развития комплексной системы обращения с отходами в стране. Этот рейтинг позволяет проанализировать динамику развития системы по обращению с отходами в регионах и стимулирует субъекты к взаимодействию с гражданами, которые играют важную роль в реформе отрасли и формировании в России экономики замкнутого цикла.
Для составления рейтинга использовались как статистические данные, так и результаты социологического опроса граждан. Такой подход позволяет проанализировать цифровые данные и оценить уровень социального настроения и восприятия изменений в сфере обращения с ТКО, добавил глава Российского экологического оператора.
Статистика учитывает данные Российского экологического оператора, электронной модели федеральной схемы обращения с отходами, территориальных схем обращения с ТКО, сведения ФОИВ и РОИВ, информацию цифровой системы «РЭО Радар» и данные анкет, заполненных участниками «Зеленого рейтинга» (с верификацией). Телефонный опрос (CATI) проводился по специально разработанной выборке в мае — июне текущего года среди россиян от 18 лет. В общей сложности в опросе приняли участие свыше 30 тысяч граждан из всех российских субъектов.