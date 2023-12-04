Строительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено

Появление малой сцены ТЮЗа — один из приоритетных проектов к 300-летию Перми. В конце июня текущего года на сайте театра появилась информация, что первый спектакль на новой сцене состоится в октябре, однако этого пока не произошло. Директор ТЮЗа Артем Агеев рассказал «Новому компаньону», что в январе здесь покажут первый спектакль — «Новая история Страны Оз» (6+). Ожидается, что на малой сцене смогут показывать около 80 спектаклей ежегодно.