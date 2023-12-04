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В Перми завершено строительство малой сцены ТЮЗа

Строительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено

4 декабря 2023, 10:45
Фото: скриншот видео Минкульта Пермского края

В Перми завершено строительство малой сцены ТЮЗа

Команда учреждения осваивается в новом пространстве.
Сюжет
Пермь 300

Новая малая сцена Пермского театра юного зрителя (ТЮЗ) готова. Она располагается в здании на ул. Пермская, 66. Подрядчик, ООО «Северстрой», объединил оба здания театра в единый ансамбль. На площадке возведен стеклянный атриум, объединяющий их, и теплый переход между малой и большой сценами.

Строители восстановили наружную отделку фасадов и архитектурные элементы исторического здания на Пермской, 66. В 1860-х годах в нем открылось первое в Перми женское училище. Теперь рядом со зданием благоустроено новое культурное пространство — театральный квартал для детей и взрослых. В нем находятся прогулочная зона и дворики с персонажами из известных произведений, сообщают в пресс-службе министерства культуры Пермского края.

На данный момент завершены все ремонтные и отделочные работы внутри здания. Коллектив театра оформляет галерею истории учреждения фотографиями и осваивается в новых художественных мастерских. В зрительном зале-трансформере «одевают» сцену. Специалисты занимаются настройкой осветительного, звукового и другого оборудования.

Фото: скриншот видео Минкульта Пермского края

Появление малой сцены ТЮЗа — один из приоритетных проектов к 300-летию Перми. В конце июня текущего года на сайте театра появилась информация, что первый спектакль на новой сцене состоится в октябре, однако этого пока не произошло. Директор ТЮЗа Артем Агеев рассказал «Новому компаньону», что в январе здесь покажут первый спектакль — «Новая история Страны Оз» (6+). Ожидается, что на малой сцене смогут показывать около 80 спектаклей ежегодно.

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#Общество#Пермь#Тюз#Пермь 300#Культура#Театр#Театр юного зрителя
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