В гордуму внесен проект решения о создании охраняемого ландшафта «Мотовилихинский»

Решение о создании ООПТ вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Ранее в мэрии Перми планировали, что ООПТ «Мотовилихинский» будет создана в 2022 году. В этот охраняемый ландшафт будут включены долина реки Большая Мотовилиха от истока до ООПТ «Мотовилихинский пруд». Основными критериями для определения этой территории как особо охраняемой стали поддержание экологического баланса города и защита долин малых рек.