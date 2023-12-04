В гордуму внесен проект решения о создании охраняемого ландшафта «Мотовилихинский»

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
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Updated Сегодня, 05:27
В Пермскую городскую думу на рассмотрение внесен проект решения о создании в краевой столице особо охраняемой природной территории (ООПТ) местного значения — охраняемого ландшафта «Мотовилихинский». Площадь территории составит более 1,05 млн кв. м (105,86 га), первым на документ обратил внимание «КоммерсантЪ-Прикамье».
Решение о создании ООПТ вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Ранее в мэрии Перми планировали, что ООПТ «Мотовилихинский» будет создана в 2022 году. В этот охраняемый ландшафт будут включены долина реки Большая Мотовилиха от истока до ООПТ «Мотовилихинский пруд». Основными критериями для определения этой территории как особо охраняемой стали поддержание экологического баланса города и защита долин малых рек.
Созданием ООПТ в Перми занимается министерство природных ресурсов Прикамья. Присвоение охранного статуса соответствует цели проекта «Зеленое кольцо», разработанного по поручению губернатора региона Дмитрия Махонина.