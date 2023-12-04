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Published Сегодня, 12:21

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Updated Сегодня, 12:23

В Госдуме не собираются увеличивать срок службы по призыву

В Госдуме не собираются увеличивать срок службы по призыву

4 декабря 2023, 12:21
Фото: 1MI
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что нет необходимости увеличивать срок службы по призыву, так как это приведет к уменьшению мобилизационного ресурса и исключит военнослужащих из производственной деятельности страны.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вопрос о увеличении срока службы по призыву не актуален.

По его мнению, пишет uralpolit.ru, двухлетний срок службы уже является достаточным и увеличение его может привести к уменьшению мобилизационного ресурса.

Также это повлечет за собой увеличение времени на получение специальности и выход в запас. В результате военнослужащие не смогут приобрести дополнительные военные навыки и одновременно выполнять свои производственные обязанности в стране.

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