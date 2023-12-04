В Госдуме не собираются увеличивать срок службы по призыву

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что вопрос о увеличении срока службы по призыву не актуален.
По его мнению, пишет uralpolit.ru, двухлетний срок службы уже является достаточным и увеличение его может привести к уменьшению мобилизационного ресурса.
Также это повлечет за собой увеличение времени на получение специальности и выход в запас. В результате военнослужащие не смогут приобрести дополнительные военные навыки и одновременно выполнять свои производственные обязанности в стране.