В Кизеловском районе Прикамья мужчина снес памятник Герою Советского Союза

Напомним, что 30 ноября 2023 года мэр Перми подписал постановление о создании Совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Целями совета являются координация и сохранение исторической памяти, а также за популяризация исторических знаний о советско-германской войне.