В Кизеловском районе Прикамья мужчина снес памятник Герою Советского Союза

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
В городе Кизел Пермского края рассмотрели уголовное дело по отношению к местному жителю за уличение в вандализме. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина сломал памятник Герою Советского Союза Геннадию Шадрину.
На сайте суда написано, что житель Кизела повредил монумент в умышленных целях. За факт вандализма Сергея осудили на 400 часов обязательных работ.
Напомним, что 30 ноября 2023 года мэр Перми подписал постановление о создании Совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Целями совета являются координация и сохранение исторической памяти, а также за популяризация исторических знаний о советско-германской войне.