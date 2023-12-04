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В Кизеловском районе Прикамья мужчина снес памятник Герою Советского Союза

В Кизеловском районе Прикамья мужчина снес памятник Герою Советского Союза

4 декабря 2023, 11:49
Фото: Midjourney
Виновному назначено 400 часов исправительных работ

В городе Кизел Пермского края рассмотрели уголовное дело по отношению к местному жителю за уличение в вандализме. Находясь в нетрезвом состоянии, мужчина сломал памятник Герою Советского Союза Геннадию Шадрину.

На сайте суда написано, что житель Кизела повредил монумент в умышленных целях. За факт вандализма Сергея осудили на 400 часов обязательных работ.

Напомним, что 30 ноября 2023 года мэр Перми подписал постановление о создании Совета по сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Целями совета являются координация и сохранение исторической памяти, а также за популяризация исторических знаний о советско-германской войне.

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#Пермь#Великая отечественная война#Пермский край#Уголовное дело#Вандализм#Памятник#Кизел#Сергей Шадрин#Обязательные работы#Нетрезвое состояние#Совет по сохранению исторической памяти
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