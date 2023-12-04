В Перми закрылось кинокафе «Нанук», которое работало в киноцентре «Премьер»

Posted Сегодня, 16:34
Published Сегодня, 16:34
Modified Сегодня, 16:35
Updated Сегодня, 16:35
В Перми закрылось кинокафе «Нанук», расположенное в бывшем здании киноцентра «Премьер» на ул. Пионерская, 17. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на директора кафе Татьяну Санникову.
По словам менеджера учреждения, основатели общепита задумывались о переезде, но не смогли найти место, в котором также совпадали бы «и атмосферность, и трафик, и укладывались бы в бюджет».
Кафе «Нанук» проработало около 9 лет в киноцентре «Премьер» на Пионерской, 17. Кафе любили киноманы из Перми и других городов — здесь проходили показы и обсуждения фильмов. С переездом «Премьера» в здание бывшего кинотеатра «Кристалл» кинокафе решено было закрыть.
«Весь последний месяц, и особенно в последние дни с нами очень трогательно прощались наши гости. Несли подарки, стихи и сердечное тепло. Плакали, смеялись, вспоминали все эти почти девять лет. Вот такой получится у „Нанука“ прекрасный финал», — рассказала Санникова.
Вечером 2 декабря 2023 года в здании бывшего кинотеатра «Кристалл» прошло торжественное открытие «Пермской синематеки» (киноцентр «Премьер»). Открытие нового дома киноцентра «Премьер» было объединено с предпремьерным показом фильма Любови Мульменко «Фрау» (12+).