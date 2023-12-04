В Перми закрылось кинокафе «Нанук», которое работало в киноцентре «Премьер»

«Весь последний месяц, и особенно в последние дни с нами очень трогательно прощались наши гости. Несли подарки, стихи и сердечное тепло. Плакали, смеялись, вспоминали все эти почти девять лет. Вот такой получится у „Нанука“ прекрасный финал», — рассказала Санникова.