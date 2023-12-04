В пермских автобусах и трамваях появился еще один способ оплаты проезда

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 12:53
Updated Сегодня, 12:53
В общественном транспорте Перми ввели еще один способ оплаты проезда. Теперь пассажирам можно не искать в автобусе или трамвае QR-код для оплаты, а воспользоваться геолокацией в приложении «Транспортная карта Пермь», сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Для совершения оплаты пермякам нужно выбрать функцию «Выбрать ТС на карте» в разделе «Билеты», где отобразится движение транспорта в режиме реального времени. Затем нажмите на нужный трамвай или автобус и купите билет. Он отобразится в разделе «История заказов». Кроме того, сохранятся уже существующие способы оплаты: через госномер, по QR-коду, через стационарный валидатор или наличными водителю.
Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:
— Цифровизация отрасли и доступность общественного транспорта, в том числе, в вопросах оплаты проезда — один из приоритетов развития отрасли. Нашим пассажирам должно быть легко и удобно оплачивать проезд. Это позволит повысить платежную дисциплину и избежать получения штрафов.