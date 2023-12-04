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Published Сегодня, 12:51

Modified Сегодня, 12:53

Updated Сегодня, 12:53

В общественном транспорте Перми ввели новый способ оплаты проезда

В пермских автобусах и трамваях появился еще один способ оплаты проезда

4 декабря 2023, 12:51
Фото: properm.ru

В общественном транспорте Перми ввели новый способ оплаты проезда

В мэрии считают, что это поможет снизить число безбилетников.

В общественном транспорте Перми ввели еще один способ оплаты проезда. Теперь пассажирам можно не искать в автобусе или трамвае QR-код для оплаты, а воспользоваться геолокацией в приложении «Транспортная карта Пермь», сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Для совершения оплаты пермякам нужно выбрать функцию «Выбрать ТС на карте» в разделе «Билеты», где отобразится движение транспорта в режиме реального времени. Затем нажмите на нужный трамвай или автобус и купите билет. Он отобразится в разделе «История заказов». Кроме того, сохранятся уже существующие способы оплаты: через госномер, по QR-коду, через стационарный валидатор или наличными водителю.

Анатолий Путин, начальник департамента транспорта администрации Перми:

— Цифровизация отрасли и доступность общественного транспорта, в том числе, в вопросах оплаты проезда — один из приоритетов развития отрасли. Нашим пассажирам должно быть легко и удобно оплачивать проезд. Это позволит повысить платежную дисциплину и избежать получения штрафов.
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#Авто#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
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