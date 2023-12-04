В пермских автобусах и трамваях появился еще один способ оплаты проезда

Для совершения оплаты пермякам нужно выбрать функцию «Выбрать ТС на карте» в разделе «Билеты», где отобразится движение транспорта в режиме реального времени. Затем нажмите на нужный трамвай или автобус и купите билет. Он отобразится в разделе «История заказов». Кроме того, сохранятся уже существующие способы оплаты: через госномер, по QR-коду, через стационарный валидатор или наличными водителю.