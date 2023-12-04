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Posted 4 декабря 2023, 14:27

Published 4 декабря 2023, 14:27

Modified 4 декабря 2023, 14:28

Updated 4 декабря 2023, 14:28

В Прикамье ограничили движение по десяти региональным дорогам. Список

4 декабря 2023, 14:27
На них до завтрашнего утра закрыли выезд большегрузного транспорта

Краевая госавтоинспекция сообщает о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на десяти региональных дорогах. Ограничение вводится до 10:00 5 декабря, сообщают в ведомстве.

Временное ограничение движения вводится для транспортных средств, осуществляющих перевозки транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых превышает 25 тонн из-за сильного снегопада.

Ограничено движение по автомобильным дорогам регионального значения:

  • Кунгур — Соликамск
  • «Кунгур — Соликамск» — Горнозаводск
  • Горнозаводск — граница Свердловской области
  • Большая Соснова — Частые
  • Черновское — граница Удмуртской Республики
  • Пермь — Березники
  • Полазна — Чусовой
  • Восточный обход Перми
  • Большая Соснова — Частые
  • Черновское — граница Удмуртской Республики

Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения

В ГИБДД призывают автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий.

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