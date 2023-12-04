В Прикамье ограничили движение по десяти региональным дорогам. Список

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Краевая госавтоинспекция сообщает о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на десяти региональных дорогах. Ограничение вводится до 10:00 5 декабря, сообщают в ведомстве.
Временное ограничение движения вводится для транспортных средств, осуществляющих перевозки транспортными средствами, разрешенная максимальная масса которых превышает 25 тонн из-за сильного снегопада.
Ограничено движение по автомобильным дорогам регионального значения:
Ограничения введены до приведения данного участка автодороги в соответствие с действующими требованиями в области обеспечения безопасности дорожного движения
В ГИБДД призывают автолюбителей отказаться от поездок на личном транспорте до наступления благоприятных погодных условий.