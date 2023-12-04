В Прикамье отменяют горнолыжные экспрессы

Без заказного автобуса от станции, но с учетом городского общественного транспорта, путь до Чусового обходится от 312 рублей. Электрички ходят ежедневно, в 8:40 со станции Пермь-2. За проезд в заказном автобусе со станции до курорта «Такман» нужно будет дополнительно заплатить 75 рублей.