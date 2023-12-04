В Прикамье отменяют горнолыжные экспрессы

Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
В ближайшие выходные, 9 и 10 декабря, горнолыжные экспрессы до Губахи и Чусового курсировать не будут. Отменены составы из-за сильных морозов, которые будут колебаться в районе -30…-37 градусов, сообщает Пермская пригородная компания.
В минувшие выходные горнолыжные экспрессы провели первые рейсы. За выходные они перевезли 763 пассажира на двух направлениях в Губаху и Чусовой.
Электропоезда «Ласточка» до горнолыжных курортов «Губаха» и «Такман» курсируют по выходным и праздничным дням, кроме 30, 31 декабря и 1 января.
Стоимость проезда до «Губахи», включая автобус от станции, составляет 492 рубля. С 10 декабря и далее отправление со станции Пермь-2 в 7:04, прибытие на Углеуральскую в 9:38, на «Губаху» — в 10:06.
Без заказного автобуса от станции, но с учетом городского общественного транспорта, путь до Чусового обходится от 312 рублей. Электрички ходят ежедневно, в 8:40 со станции Пермь-2. За проезд в заказном автобусе со станции до курорта «Такман» нужно будет дополнительно заплатить 75 рублей.