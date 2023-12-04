В Прикамье в связи с предстоящими аномальными морозами организован краевой оперштаб

О том, что сейчас происходит в Перми, пишет и глава города Эдуард Соснин. По его словам, сейчас, до наступления аномальных морозов, идет активный вывоз снега. «Основная задача в условиях снегопада на сегодня — обеспечить патрульную очистку дорог и расчистку тротуаров» — пишет Соснин.



Такая снежная погода сохранится до конца дня, а завтра начнется похолодание. В среду-четверг температура воздуха опустится до -30 градусов. «Отдельно напишу, как Пермь готовится к ультраполярному вторжению» — резюмирует мэр.