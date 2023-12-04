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Updated Сегодня, 12:28

В Прикамье в связи с предстоящими аномальными морозами организован краевой оперштаб

В Прикамье в связи с предстоящими аномальными морозами организован краевой оперштаб

4 декабря 2023, 12:27
Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина
По прогнозам синоптиков в бижашие дни температура может опуститься ниже 30 градусов.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился организовать краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с прогнозируемыми на ближайшие дни аномальными морозами. Об этом глава региона пишет в своём telegram-канале.

Планируется, что коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Сейчас проводятся проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности на случай возможных происшествий, отмечает глава региона.

«Работа штаба — на контроле краевого министерства ЖКХ. Отопление, свет, газ, вода — в такую сложную погоду нужно стараться обходиться без отключений», — написал губернатор.

О том, что сейчас происходит в Перми, пишет и глава города Эдуард Соснин. По его словам, сейчас, до наступления аномальных морозов, идет активный вывоз снега. «Основная задача в условиях снегопада на сегодня — обеспечить патрульную очистку дорог и расчистку тротуаров» — пишет Соснин.

Такая снежная погода сохранится до конца дня, а завтра начнется похолодание. В среду-четверг температура воздуха опустится до -30 градусов. «Отдельно напишу, как Пермь готовится к ультраполярному вторжению» — резюмирует мэр.

Ранее синоптики отмечали, что погода на этой неделе в Прикамье будет очень холодной. Температура может опуститься до -38°.

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#Пермь#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Мороз
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