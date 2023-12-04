В Прикамье в связи с предстоящими аномальными морозами организован краевой оперштаб

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:28
Updated Сегодня, 12:28
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин распорядился организовать краевой оперативный штаб по ЖКХ в связи с прогнозируемыми на ближайшие дни аномальными морозами. Об этом глава региона пишет в своём telegram-канале.
Планируется, что коммунальные и дорожные службы будут работать в усиленном режиме. Сейчас проводятся проверки готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства, ресурсных организаций, энергетического комплекса. Аварийные бригады будут переведены в режим повышенной готовности на случай возможных происшествий, отмечает глава региона.
«Работа штаба — на контроле краевого министерства ЖКХ. Отопление, свет, газ, вода — в такую сложную погоду нужно стараться обходиться без отключений», — написал губернатор.
О том, что сейчас происходит в Перми, пишет и глава города Эдуард Соснин. По его словам, сейчас, до наступления аномальных морозов, идет активный вывоз снега. «Основная задача в условиях снегопада на сегодня — обеспечить патрульную очистку дорог и расчистку тротуаров» — пишет Соснин.
Такая снежная погода сохранится до конца дня, а завтра начнется похолодание. В среду-четверг температура воздуха опустится до -30 градусов. «Отдельно напишу, как Пермь готовится к ультраполярному вторжению» — резюмирует мэр.
Ранее синоптики отмечали, что погода на этой неделе в Прикамье будет очень холодной. Температура может опуститься до -38°.