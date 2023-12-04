В Соликамске сотрудница банка обокрала пожилого клиента на 50 тысяч рублей

Пожилой соликамец решил положить деньги в банк под проценты. Мужчина обратился в один из банков, где специалист занялась оформлением всех необходимых документов. Девушка открыла на имя клиента накопительный счет и выдала банковскую карту. Договор истек и в апреле текущего года гражданин вновь обратился в банк. Менеджер предложила ему закрыть старый счет и открыть новый, мотивируя тем, что стали действовать более выгодные условия для вкладчиков. Мужчина согласился на сделку и подписал документы еще на шесть месяцев.