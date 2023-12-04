В Соликамске сотрудница банка обокрала пожилого клиента на 50 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:17
Published Сегодня, 06:17
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Завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летней сотрудницы банка из Соликамска. Она обокрала клиента на 50 тыс. рублей, сообщают в краевом ГУ МВД.
Пожилой соликамец решил положить деньги в банк под проценты. Мужчина обратился в один из банков, где специалист занялась оформлением всех необходимых документов. Девушка открыла на имя клиента накопительный счет и выдала банковскую карту. Договор истек и в апреле текущего года гражданин вновь обратился в банк. Менеджер предложила ему закрыть старый счет и открыть новый, мотивируя тем, что стали действовать более выгодные условия для вкладчиков. Мужчина согласился на сделку и подписал документы еще на шесть месяцев.
Когда соликамец вновь оказался в банке, в процессе оформления документов на закрытие вклада, он узнал, что с его счета были списаны 50 тыс. рублей. Как оказалось, денежные средства были обналичены с карты, которая была оформлена на его имя, через банкомат, расположенный в данном офисе.
Оперативники установили, что деньги похитила одна из сотрудниц банка. Когда пенсионер закрывал один счет и открывал другой, обвиняемая оставила на старом счету клиента 50 тыс. рублей, а позже сняла их. При этом она использовала банковскую карту пожилого мужчины. Она стала собственницей карты, когда пенсионер обратился в отделение за перевыпуском. Пин-код фигурантка нашла в документах.
Мужчина закрыл вклад, заблокировал счет и обратился в полицию за помощью.
Было возбуждено уголовное дело по п. г ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража с банковского счета». Обвинение в совершении преступления предъявлено 29-летней местной жительнице.
В ходе следствия девушка признала свою вину и в полном объеме возместила причиненный ущерб.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.