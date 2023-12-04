В здании бывшего кинотеатра «Кристалл» открылась «Пермская синематека»

В «Пермской синематеке» планируется создание музейной экспозиции, а также открытие центров кинопедагогики и медиаобразования, среди которых офис социальных кинозалов и центр подготовки модераторов. Министерство культуры Пермского края также сообщило, что на площадке будут проходить все традиционные фестивали Прикамья: «Future doc», «Флаэртиана», «Радуга Прикамья» и другие.