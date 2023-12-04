В здании бывшего кинотеатра «Кристалл» открылась «Пермская синематека»

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Published Сегодня, 06:12
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Вечером 2 декабря 2023 года в здании бывшего кинотеатра «Кристалл» прошло торжественное открытие «Пермской синематеки» (киноцентр «Премьер»). Открытие нового дома киноцентра «Премьер» было объединено с предпремьерным показом фильма Любови Мульменко «Фрау» (12+). Жители Перми увидели его первыми.
Кинокартину «Фрау» сняли в Перми летом 2022 года. Во всероссийский прокат фильм выйдет только в марте 2024 года. По итогам жюри Фестиваля актуального российского кино «Маяк» фильм пермского режиссера получил сразу две награды. За лучшую женскую роль была награждена Лиза Янковская, за лучший сценарий — Любовь Мульменко.
В «Пермской синематеке» планируется создание музейной экспозиции, а также открытие центров кинопедагогики и медиаобразования, среди которых офис социальных кинозалов и центр подготовки модераторов. Министерство культуры Пермского края также сообщило, что на площадке будут проходить все традиционные фестивали Прикамья: «Future doc», «Флаэртиана», «Радуга Прикамья» и другие.
Ранее, 27 февраля 2023 года, кинотеатру «Кристалл», работавший с 1960 года, пришлось закрыться. Владелец здания и арендатор АО «Синема Парк» не достигли соглашения по начислению арендной платы.