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В здании бывшего кинотеатра «Кристалл» открылась «Пермская синематека»

В здании бывшего кинотеатра «Кристалл» открылась «Пермская синематека»

4 декабря 2023, 06:12
Фото: properm.ru
В честь открытия 2 декабря прошел допремьерный показ фильма «Фрау»

Вечером 2 декабря 2023 года в здании бывшего кинотеатра «Кристалл» прошло торжественное открытие «Пермской синематеки» (киноцентр «Премьер»). Открытие нового дома киноцентра «Премьер» было объединено с предпремьерным показом фильма Любови Мульменко «Фрау» (12+). Жители Перми увидели его первыми.

Кинокартину «Фрау» сняли в Перми летом 2022 года. Во всероссийский прокат фильм выйдет только в марте 2024 года. По итогам жюри Фестиваля актуального российского кино «Маяк» фильм пермского режиссера получил сразу две награды. За лучшую женскую роль была награждена Лиза Янковская, за лучший сценарий — Любовь Мульменко.

В «Пермской синематеке» планируется создание музейной экспозиции, а также открытие центров кинопедагогики и медиаобразования, среди которых офис социальных кинозалов и центр подготовки модераторов. Министерство культуры Пермского края также сообщило, что на площадке будут проходить все традиционные фестивали Прикамья: «Future doc», «Флаэртиана», «Радуга Прикамья» и другие.

Ранее, 27 февраля 2023 года, кинотеатру «Кристалл», работавший с 1960 года, пришлось закрыться. Владелец здания и арендатор АО «Синема Парк» не достигли соглашения по начислению арендной платы.

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