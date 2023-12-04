В зоне СВО остались два брата. На спецоперации убили жителя Пермского края

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
На специальной военной операции был убит житель Пермского края Рустам Хурамшин. По данным чиновников из Республики Башкортостан, мужчина родился в Казахстане, в поселке Федеровка. С 2000 по 2001 год служил в российской армии, принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне.
Затем жил в селе Ананьино Чернушинского района. С ноября 2022 года служил по контракту в ВС РФ, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. 26 октября 2023 года получил тяжелые ранения, 17 ноября скончался в госпитале. У военного осталась жена и две дочери. Кроме того, в зоне СВО служат два его брата.