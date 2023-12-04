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На спецоперации убили жителя Пермского края, рожденного в Казахстане

В зоне СВО остались два брата. На спецоперации убили жителя Пермского края

4 декабря 2023, 06:30
Фото: Балтачевский район Республики Башкортостан

На спецоперации убили жителя Пермского края, рожденного в Казахстане

Мужчина был в зоне спецоперации с ноября 2022 года.

На специальной военной операции был убит житель Пермского края Рустам Хурамшин. По данным чиновников из Республики Башкортостан, мужчина родился в Казахстане, в поселке Федеровка. С 2000 по 2001 год служил в российской армии, принимал участие в контртеррористических операциях в Чечне.

Затем жил в селе Ананьино Чернушинского района. С ноября 2022 года служил по контракту в ВС РФ, выполняя задачи в зоне специальной военной операции. 26 октября 2023 года получил тяжелые ранения, 17 ноября скончался в госпитале. У военного осталась жена и две дочери. Кроме того, в зоне СВО служат два его брата.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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