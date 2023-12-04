Власти Перми отметили семилетнюю рекордсменку по отжиманию на брусьях

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Власти Перми отметили достижения семилетней жительницы города Лидии Котельниковой, установившей рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Также девочке достались ценный подарки: гимнастический коврик и опоры для отжимания, сообщают в администрации Перми.
Лидия Котельникова с 5 лет занимается дзюдо в спортивной школе олимпийского резерва «Темп», с 4 лет юная спортсменка также увлекается акробатикой. В списке достижений Лидии — несколько рекордов. Так, в марте этого года девочка установила мировой рекорд: 85 отжиманий на ладонях от пола она сделала за 60 секунд, обогнав предыдущего рекордсмена на 15 раз. Также Лидия установила рекорд мира по подтягиванию на турнике в возрастной категории 6-7 лет, подтянувшись 49 раз.
Последнее достижение Лидии, отжимания на брусьях с дополнительным весом, уже оформлено и подано на рассмотрение комиссии чтобы войти в книгу рекордов России. Помогали ли в оформлении рекорда власти Перми, не сообщается.