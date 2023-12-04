Власти Перми отметили семилетнюю рекордсменку по отжиманию на брусьях

Лидия Котельникова с 5 лет занимается дзюдо в спортивной школе олимпийского резерва «Темп», с 4 лет юная спортсменка также увлекается акробатикой. В списке достижений Лидии — несколько рекордов. Так, в марте этого года девочка установила мировой рекорд: 85 отжиманий на ладонях от пола она сделала за 60 секунд, обогнав предыдущего рекордсмена на 15 раз. Также Лидия установила рекорд мира по подтягиванию на турнике в возрастной категории 6-7 лет, подтянувшись 49 раз.