properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Власти Перми отметили семилетнюю рекордсменку по отжиманию на брусьях

Власти Перми отметили семилетнюю рекордсменку по отжиманию на брусьях

4 декабря 2023, 15:55
Фото: администрация Перми
Достижение Лидии Котельниковой также направлено в книгу рекордов России

Власти Перми отметили достижения семилетней жительницы города Лидии Котельниковой, установившей рекорд России по отжиманиях на брусьях с дополнительным весом. Также девочке достались ценный подарки: гимнастический коврик и опоры для отжимания, сообщают в администрации Перми.

Лидия Котельникова с 5 лет занимается дзюдо в спортивной школе олимпийского резерва «Темп», с 4 лет юная спортсменка также увлекается акробатикой. В списке достижений Лидии — несколько рекордов. Так, в марте этого года девочка установила мировой рекорд: 85 отжиманий на ладонях от пола она сделала за 60 секунд, обогнав предыдущего рекордсмена на 15 раз. Также Лидия установила рекорд мира по подтягиванию на турнике в возрастной категории 6-7 лет, подтянувшись 49 раз.

Последнее достижение Лидии, отжимания на брусьях с дополнительным весом, уже оформлено и подано на рассмотрение комиссии чтобы войти в книгу рекордов России. Помогали ли в оформлении рекорда власти Перми, не сообщается.

Читайте также:
Пермская первоклассница установила на видео рекорд по отжиманиях на брусьях с весом
#Спорт#Рекорд
Подпишитесь
Прокуратура просит для Никиты Белых новый срок
Сегодня, 12:41
Строительство малой сцены ТЮЗа в Перми завершено
Сегодня, 10:45
Власти утвердили документацию по застройке территории за ТРК «СпешиLove»
Сегодня, 06:56
Задержанного из-за взятки пермяка отправили в Иркутске под домашний арест
Сегодня, 10:35
Пермский завод имени Дзержинского купило предприятие из Кургана
Сегодня, 10:49
В пермских автобусах и трамваях появился еще один способ оплаты проезда
Сегодня, 12:51