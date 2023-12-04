Власти показали кадры прощания с убитым на СВО жителем Пермского края

Posted Сегодня, 04:18
Published Сегодня, 04:18
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
В Александровском округе простились с 53-летним участником спецоперации Александром Тузлаевым. По данным местных чиновников, мужчина воспитывался в многодетной семье. Детство и юность провел в поселке Всеволодо-Вильва. После окончания школы прошел курсы, начал работать водителем — он мечтал стать шофером.
Во время службы в армии получил специальность стрелок, был сержантом, стал командиром автомобильного отделения.
На СВО отправился в октябре 2023 года, когда подписал контракт. Был убит 17 ноября. Прощание прошло 3 декабря. Награжден Орденом Мужества посмертно.