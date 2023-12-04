Власти показали кадры прощания с убитым на СВО жителем Пермского края

В Александровском округе простились с 53-летним участником спецоперации Александром Тузлаевым. По данным местных чиновников, мужчина воспитывался в многодетной семье. Детство и юность провел в поселке Всеволодо-Вильва. После окончания школы прошел курсы, начал работать водителем — он мечтал стать шофером.