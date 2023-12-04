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В Прикамье простились с убитым в СВО 53-летним Александром Тузлаевым

Власти показали кадры прощания с убитым на СВО жителем Пермского края

4 декабря 2023, 04:18
Фото: vk.com/public183771914

В Прикамье простились с убитым в СВО 53-летним Александром Тузлаевым

Мужчина погиб в середине ноября.

В Александровском округе простились с 53-летним участником спецоперации Александром Тузлаевым. По данным местных чиновников, мужчина воспитывался в многодетной семье. Детство и юность провел в поселке Всеволодо-Вильва. После окончания школы прошел курсы, начал работать водителем — он мечтал стать шофером.

Во время службы в армии получил специальность стрелок, был сержантом, стал командиром автомобильного отделения.

На СВО отправился в октябре 2023 года, когда подписал контракт. Был убит 17 ноября. Прощание прошло 3 декабря. Награжден Орденом Мужества посмертно.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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