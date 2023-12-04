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Утверждены планировочные документы по застройке территории за ТРК «СпешиLove»

Власти утвердили документацию по застройке территории за ТРК «СпешиLove»

4 декабря 2023, 06:56
Фото: Google Maps

Утверждены планировочные документы по застройке территории за ТРК «СпешиLove»

В Камской Долине планируется построить жилые дома, два детских сада и поликлинику.

Территорию за торгово-развлекательным комплексом «СпешиLove» в Перми планируют застроить. Минимущества Пермского края утвердило соответствующую документацию приказом от 29 ноября, документ вступит в силу через 10 дней после опубликования. В состав документации вошли проекты планировки и межевания территории, ограниченной ул. Спешилова и Маршала Жукова на юге, ТРК «СпешиLove» на западе, а также зеленые насаждения на севере и востоке, пишет Business Class. Застраивать участок планирует ГК «Оникс».

Фото: приказ Минимущества от 29.11.2023 №31-02-1-4-2232

На участке будет реализовываться проект комплексного развития территории (КРТ) по инициативе правообладателей, согласно договору от 10 января 2023 года между региональным Минимущества и ООО «Горизонт». По проекту планировки здесь разместятся два жилых квартала, социальная и транспортная инфраструктура. На участке разрешено построить восемь многоквартирных жилых домов высотностью до 11 этажей. Общая площадь квартир без учета площади балконов должна составить 140 тыс. кв. м. Также за ТРК «СпешиLove» появятся два детских сада на 312 и 368 мест, школа на 1,1 тыс. мест, сквер, спортивная площадка, поликлиника и досуговый центр площадью не менее 250 кв. м. Размещать объекты капитального строительства федерального и регионального значения не планируется.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Камская долина
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