Власти утвердили документацию по застройке территории за ТРК «СпешиLove»

На участке будет реализовываться проект комплексного развития территории (КРТ) по инициативе правообладателей, согласно договору от 10 января 2023 года между региональным Минимущества и ООО «Горизонт». По проекту планировки здесь разместятся два жилых квартала, социальная и транспортная инфраструктура. На участке разрешено построить восемь многоквартирных жилых домов высотностью до 11 этажей. Общая площадь квартир без учета площади балконов должна составить 140 тыс. кв. м. Также за ТРК «СпешиLove» появятся два детских сада на 312 и 368 мест, школа на 1,1 тыс. мест, сквер, спортивная площадка, поликлиника и досуговый центр площадью не менее 250 кв. м. Размещать объекты капитального строительства федерального и регионального значения не планируется.