Воронежский заповедник отмечает столетний юбилей

Воронежский заповедник отмечает свое 100-летие. В декабре 1923 года был создан этот заповедник, который стал известен благодаря эксперименту по восстановлению популяции бобра. В то время бобры считались уже истребленным видом в Центральной России. Началось все с обнаружения нескольких бобровых хаток в Усманском бору экспедицией Московского университета. Ученые обратились к властям с просьбой о помощи в защите бобровых поселений и создании заповедника. Так 3 декабря 1923 года был учрежден Государственный Бобровый заповедник шириной две версты, простирающийся вдоль русел рек Усмань, Ивница, Мещерка и Кривка.