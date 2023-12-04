Воронежский заповедник отмечает столетний юбилей

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
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Updated Сегодня, 12:21
Воронежский заповедник отмечает свое 100-летие. В декабре 1923 года был создан этот заповедник, который стал известен благодаря эксперименту по восстановлению популяции бобра. В то время бобры считались уже истребленным видом в Центральной России. Началось все с обнаружения нескольких бобровых хаток в Усманском бору экспедицией Московского университета. Ученые обратились к властям с просьбой о помощи в защите бобровых поселений и создании заповедника. Так 3 декабря 1923 года был учрежден Государственный Бобровый заповедник шириной две версты, простирающийся вдоль русел рек Усмань, Ивница, Мещерка и Кривка.
Работа по разведению бобров велась не только в СССР, но и за рубежом. В результате удалось восстановить ареал бобра во всей стране и сделать его промысловым видом. Сейчас в заповеднике проживает 41 бобр, включая двух малышей, пишет voronezhnews.ru.
Заповедник также занимается сохранением уникальной популяции европейского благородного оленя. Он также продолжал работу во время Великой Отечественной войны и не только сохранил свою экспозицию, но и продолжал ее показывать.
В 1985 году Воронежский заповедник получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО и был назван в честь выдающегося натуралиста Василия Михайловича Пескова в 2013 году.
Сегодня заповедник является популярным местом для туристов. Здесь можно увидеть двухуровневый аквариум для бобров и ведется работа по обновлению и созданию экологических троп.