Задержанного из-за взятки пермяка отправили в Иркутске под домашний арест

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Расследование уголовного дела бывшего министра здравоохранения Иркутской области, пермяка Якова Сандакова, может быть завершено до конца 2023 года, стало известно журналисту Properm.ru. Информацию о том, что обвинительное заключение могут в ближайшие недели передать в областную прокуратуру, а потом и в суд подтвердили в региональном СУ СКР.
В ноябре суд перевел Сандакова из СИЗО под домашний арест, об этом накануне завершения расследование ходатайствовало следствие. В заключении бывший министр здравоохранения провел почти год. Его отправили под арест 17 ноября 2022 года.
Еще одно уголовное дело о взятке на 1 млн рублей возбудили в апреле 2023 года. Как сообщили в СКР, за вознаграждение Сандаков должен был совершить «некие действия, входящие в его должностные полномочия» в интересах учреждения. Другие детали дела не раскрываются, также нет информации о предполагаемом взяткодателе.
В ноябре 2022 года в отношении Сандакова были возбуждены не только уголовные, но и антимонопольные дела. Иркутское УФАС выдало ему предупреждения из-за нарушений при проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий для проведения исследований сердца и сосудов. Расследование дела началось еще год назад, после поступления в управление жалоб ООО «Медальянс» на положения документов при проведении электронных аукционов на поставку медицинских изделий.
По делу о взятках при получении госконтракта с иркутским минздравом изначально, по сообщению следствия СКР, проходили еще семь фигурантов — это жители Иркутска, Москвы и Самары. В одно производство были объединены несколько уголовных дел, в том числе — квалифицирующих преступление, как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно материалам дела, Сандакову предъявлено обвинение в мошеннический действиях в составе организованной группы, получении взятки и служебной халатности и легализации доходов. Последний состав преступления ему вменили уже в ходе расследования уголовного дела, в мае 2023 года.
По версии следствия, сообщили в СКР, весной 2022 года Яков Сандаков для маскировки взяток общей суммой 8 млн рублей легализовал деньги, совершив ряд операций с ценными бумагами на торговой площадке ММВБ. Позже на средства от продажи ценных бумаг он приобрел в собственность квартиру в Москве.