Задержанного из-за взятки пермяка отправили в Иркутске под домашний арест

По делу о взятках при получении госконтракта с иркутским минздравом изначально, по сообщению следствия СКР, проходили еще семь фигурантов — это жители Иркутска, Москвы и Самары. В одно производство были объединены несколько уголовных дел, в том числе — квалифицирующих преступление, как совершенное группой лиц по предварительному сговору. Согласно материалам дела, Сандакову предъявлено обвинение в мошеннический действиях в составе организованной группы, получении взятки и служебной халатности и легализации доходов. Последний состав преступления ему вменили уже в ходе расследования уголовного дела, в мае 2023 года.