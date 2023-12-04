Завтра в Перми почтят память погибших в страшном пожаре в «Хромой лошади»

Трагедия в клубе «Хромая лошадь» произошла 14 лет назад, 5 декабря 2009 года. Та ночь унесла жизни 156 человек. Причиной пожара стало использование пиротехники в помещении и нарушение правил пожарной безопасности и строительных норм. В итоге исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов, пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, инспекторы краевого Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева были приговорены к срокам от четырех лет до девяти лет и 10 месяцев лишения свободы. Также весной 2012 года к 6,5 годам заключения был приговорен совладелец клуба Константин Мрыхин, этапированный из Испании в Россию.