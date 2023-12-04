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В Перми 5 декабря почтят память погибших в клубе «Хромая лошадь»

Завтра в Перми почтят память погибших в страшном пожаре в «Хромой лошади»

4 декабря 2023, 11:52
Фото: properm.ru

В Перми 5 декабря почтят память погибших в клубе «Хромая лошадь»

Трагедия унесла жизни 156 человек.

Завтра, 5 декабря, в Перми в течение дня можно будет возложить цветы к памятнику погибшим в клубе «Хромая лошадь» в Сквере уральских добровольцев. Кроме того, в 12:30 для родственников погибших будет организован выезд автобуса на Северное кладбище, сообщают в пресс-службе мэрии.

Трагедия в клубе «Хромая лошадь» произошла 14 лет назад, 5 декабря 2009 года. Та ночь унесла жизни 156 человек. Причиной пожара стало использование пиротехники в помещении и нарушение правил пожарной безопасности и строительных норм. В итоге исполнительный директор Светлана Ефремова и арт-директор Олег Феткулов, пиротехники Игорь и Сергей Дербеневы, инспекторы краевого Госпожнадзора Дмитрий Росляков и Наталья Прокопьева были приговорены к срокам от четырех лет до девяти лет и 10 месяцев лишения свободы. Также весной 2012 года к 6,5 годам заключения был приговорен совладелец клуба Константин Мрыхин, этапированный из Испании в Россию.

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#Происшествия#Общество#Пермь#Хромая лошадь#Пожар в хромой лошади
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