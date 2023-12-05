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Руководство ПГНИУ предложило Ботсаду больше зарабатывать

Руководство ПГНИУ предложило Ботсаду больше зарабатывать

5 декабря 2023, 10:18
Фото: vk.com/botsad_perm / Александр Дядик
Руководство подразделения университета переживало, что сад могут закрыть.
Сюжет
ПГНИУ

Сотрудники Ботанического сада имени Генкеля встретились с руководителем ПГНИУ Игорем Германовым. Это произошло на фоне информации о возможном закрытии сада. По словам Германова, для университета важно разработать меры для повышения доходов этого подразделения: «Я готов обсуждать конкретные действия вместе с сотрудниками».

В пресс-службе университета отмечают, что отсутствуют дотации на поддержание деятельности ООПТ, сейчас нет достаточного количества средств, поэтому университет сделал запрос в Минобрнауки РФ на выделение дополнительного финансирования для Ботсада.

Директор Ботсада Сергей Шумихин отметил, что один из вариантов увеличения доходов от экскурсионной деятельности — освобождение от уплаты НДС. Подобный вариант реализован в Ботсаду в Томске. Он добавил, что сотрудники Ботсада высказали свои контраргументы о необходимости коммерциализации деятельности подразделения.

«Ботанический сад в рамках своей миссии и возложенных на него задач и впредь будет активно заниматься образовательной, научной и просветительской деятельностью», — отметил Шумихин.
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#Финансы#ПГНИУ#Пермь
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