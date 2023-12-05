Руководство ПГНИУ предложило Ботсаду больше зарабатывать

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сотрудники Ботанического сада имени Генкеля встретились с руководителем ПГНИУ Игорем Германовым. Это произошло на фоне информации о возможном закрытии сада. По словам Германова, для университета важно разработать меры для повышения доходов этого подразделения: «Я готов обсуждать конкретные действия вместе с сотрудниками».
В пресс-службе университета отмечают, что отсутствуют дотации на поддержание деятельности ООПТ, сейчас нет достаточного количества средств, поэтому университет сделал запрос в Минобрнауки РФ на выделение дополнительного финансирования для Ботсада.
Директор Ботсада Сергей Шумихин отметил, что один из вариантов увеличения доходов от экскурсионной деятельности — освобождение от уплаты НДС. Подобный вариант реализован в Ботсаду в Томске. Он добавил, что сотрудники Ботсада высказали свои контраргументы о необходимости коммерциализации деятельности подразделения.
«Ботанический сад в рамках своей миссии и возложенных на него задач и впредь будет активно заниматься образовательной, научной и просветительской деятельностью», — отметил Шумихин.