Руководство ПГНИУ предложило Ботсаду больше зарабатывать

Директор Ботсада Сергей Шумихин отметил, что один из вариантов увеличения доходов от экскурсионной деятельности — освобождение от уплаты НДС. Подобный вариант реализован в Ботсаду в Томске. Он добавил, что сотрудники Ботсада высказали свои контраргументы о необходимости коммерциализации деятельности подразделения.