«Это ересь». Подсудимые по делу о хищении на «Протон-ПМ» не признали вину

Все пятеро фигурантов дела своей вины не признают. «Это ересь», — отреагировал на оглашенное обвинительное заключение Бирбраер. Щенятский же заявил, что он не понимает, в чем его обвиняют: «Оборудование поставлено и линия пять лет работает. Мне непонятно, в чем меня обвиняют, в чем мой мотив?», — ответил Щенятский на вопрос судьи Татьяны Хаснуллиной о том, понятна ли суть предъявленного обвинения. Судья объявила пятиминутный перерыв для общения адвоката и его подзащитного, для разъяснения вопроса о сути обвинительного заключения.