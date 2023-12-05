«Это ересь». Подсудимые по делу о хищении на «Протон-ПМ» не признали вину

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Published Сегодня, 11:13
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В Свердловском районном суде сегодня, 5 декабря, гособвинитель Сергей Бусов огласил фабулу обвинительного заключения по делу о хищении 195,8 млн рублей средств Госкорпорации «Роскосмос» и «Протон-ПМ», предназначенных для модернизации одной из производственных линий предприятия. Поскольку в начале заседания прокурор представил в суд письмо Госкорпорации, где содержатся требования о неразглашении различной информации, имя одного из обвиняемых в наших дальнейших публикациях будет обезличено, как и часть информации, которая может содержать признаки служебной, государственной тайны, а также персональных данных.
Как считает следствие, преступление было задумано двумя из подсудимых — экс-директором «Протон-ПМ» Дмитрием Щенятским и учредителем и генеральным конструктором фирмы «Солвер» Радиславом Бирбраером в 2016 году. Они разработали схему, по которой решили поставить на пермское предприятие оборудование по завышенной цене. Как указывается в материалах следствия, Щенятский до объявления аукциона должен был передать Бирбраеру технические параметры закупки, чтобы воронежский «Солвер» получил преимущества на аукционе. Документы для участия в конкурсе готовила директор «Солвера» Елена Рогатова. На момент заключения договора у воронежской компании отсутствовал опыт поставки подобного оборудования, утверждается в обвинительном заключении.
Одновременно с тем, были проведены переговоры с польским производителем оборудования, который предложил поставить производственную линию за 1,85 млн евро или 122 млн рублей (по курсу на тот период). Позднее удалось снизить реальную цену до 111 млн рублей. На объявленных торгах, пермское предприятие заявило начальную максимальную цену закупки в 285 млн рублей. На торги были поданы две заявки, лучшую цену закупки предложил «Солвер» — 209 млн рублей, что, по мнению следствия, превышало реальную стоимость приобретаемого оборудования на 87%.
В дальнейшем контракт между «Протон-ПМ» и «Солвером» был заключен, новая производственная линия должна была по контракту быть смонтирована до 30 сентября 2017 года. В процессе реализации контракта европейскому поставщику на совещании были названы дополнительные требования к оборудованию. Производитель сообщил, что стоимость поставки оборудования вырастет на 7,1 млн рублей, а срок — на 11-12 месяцев. После чего был найден китайский поставщик подобного и более дешевого оборудования, но как считает следствие, оно не подходило по параметрам.
В июле 2017 года «Солвер» заключил контракт с китайским поставщиком. В пермскую компанию были представлены документы о соответствии продукции требованиям закупки. Между воронежской фирмой и «Протон-ПМ», указано в материалах дела, было заключено дополнительное соглашение на продление сроков и замену поставщика. Оно было завизировано заместителем Щенятского гражданином N по доверенности и без согласования с юридической и другими службами компании. Китайский производитель обязался самостоятельно смонтировать и запустить производственную линию. Как было указано, реальная стоимость поставки составила 85,9 млн рублей.
Как указал гособвинитель Сергей Бусов, несмотря на то, что «Солвер» предоставил экспертизу соответствия европейского и китайского оборудования, поставленную по контракту производственную линию невозможно использовать при максимальных температуре и массе производимой продукции.
После исполнения контракта «Солвер» получил оплату, а деньги, считает следствие, были перечислены на счета подконтрольных Бирбраеру фирм. Впоследствии средства были использованы частью для ведения хозяйственной деятельности воронежской фирмы, частью — истрачены подельниками по собственному усмотрению.
Следствие отмечает, что с целью конспирации фигуранты дела не общались лично, все вопросы они обсуждали в мессенджерах. В результате, указывается в материалах дела, из-за завышения стоимости поставки и замены европейского оборудования на менее ценное и не подходящее по параметрам китайское компании «Протон-ПМ» и Госкорпорации «Роскосмос» был нанесен ущерб на 195,8 млн рублей.
Все пятеро фигурантов дела своей вины не признают. «Это ересь», — отреагировал на оглашенное обвинительное заключение Бирбраер. Щенятский же заявил, что он не понимает, в чем его обвиняют: «Оборудование поставлено и линия пять лет работает. Мне непонятно, в чем меня обвиняют, в чем мой мотив?», — ответил Щенятский на вопрос судьи Татьяны Хаснуллиной о том, понятна ли суть предъявленного обвинения. Судья объявила пятиминутный перерыв для общения адвоката и его подзащитного, для разъяснения вопроса о сути обвинительного заключения.
Дело было возбуждено в ноябре 2021 года по фактам хищения бюджетных средств в особо крупном размере по предварительному сговору. Как считает следствие, ущерб от действий обвиняемых составил более 195,8 млн рублей. Эти деньги были выделены компании Госкорпорацией «Роскосмос» для реконструкции и технического перевооружения заготовительного, механосборочного и испытательного производства ПАО «Протон-ПМ».
Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, его заместитель гражданин N, а также руководящие сотрудники ООО «Солвер», генеральный конструктор воронежской компании Радислав Бирбраер, ее учредитель компании Елена Рогатова и исполнительный директор Павел Саликов.