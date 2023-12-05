Фотофакт: на «Празднике гусиного пера» провели забеги с тушками на коромыслах

В селе Усть-Турка Кунгурского муниципального округа в субботу, 2 декабря, состоялся национальный татарский праздник «Каз омэсе» («гусиное перо» или «Праздник гуся»), посвященный окончанию очередного сезона по выращиванию птицы. Гусь для жителей села является жизненно необходимой птицей, без блюд из нее не обходится ни один праздник, рассказали в пресс-службе администрации Кунгурского муниципального округа.