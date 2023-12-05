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Published Сегодня, 07:29

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Фотофакт: на «Празднике гусиного пера» провели забеги с тушками на коромыслах

Фотофакт: на «Празднике гусиного пера» провели забеги с тушками на коромыслах

5 декабря 2023, 07:29
Фото: МАУК «Центр культуры и досуга»
Ежегодный праздник уходит корнями в глубокую древность.

В селе Усть-Турка Кунгурского муниципального округа в субботу, 2 декабря, состоялся национальный татарский праздник «Каз омэсе» («гусиное перо» или «Праздник гуся»), посвященный окончанию очередного сезона по выращиванию птицы. Гусь для жителей села является жизненно необходимой птицей, без блюд из нее не обходится ни один праздник, рассказали в пресс-службе администрации Кунгурского муниципального округа.

Традиционный «Праздник гуся» проводится в селе Усть-Турка каждый год. Для всех присутствующих проводят лотерею, главный приз которой — настоящий гусь.

Фото: МАУК «Центр культуры и досуга»

Праздник «Каз омэясе» уходит корнями в глубокую древность. В этот день жители татарских сел дружно проводят обработку гусиного мяса, пера и пуха. Они соревнуются между собой в мастерстве ощипа и заготавливают впрок куриное мясо. Традиция популярна у татарских и башкирских народов.

Фото: МАУК «Центр культуры и досуга»
#Общество#Пермь#Праздник#Кунгур#Традиции
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