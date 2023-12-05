Глава минтуризма рассказал о развитии сферы гостеприимства на Сахалине и Курилах

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
— Артем Александрович, здравствуйте. Не за горами зима и, конечно, впереди очередной сезонный пик туристических поездок в Сахалинскую область. Расскажите, какие изменения в транспортной инфраструктуре островного региона, на ваш взгляд, станут драйвером для дальнейшего роста туристического потока?
— В августе 2023 года был запущен новый аэровокзальный комплекс, который является сегодня самым современным за Уралом. Его предельная пропускная способность составляет порядка 5 млн пассажиров в год, и это в три раза больше ранее работающего в Южно-Сахалинске терминала. Безусловно, это положительно скажется как на количестве туристов, которые будут посещать Сахалинскую область, так и на качестве их обслуживания. Уже сегодня мы отмечаем позитивную тенденцию.
Вообще, если говорить о туризме, то «первое касание» в индустрии гостеприимства начинается с аэропорта. В нашем случае — с самого современного аэровокзального комплекса на Дальнем Востоке. Новый аэровокзал уже является своего рода достопримечательностью. Безусловно, аэровокзальный комплекс построен на перспективу, но сотрудничество в развитии выездного и внутреннего туризма, в том числе со странами АТР, позволит нам в ближайшие годы загрузить аэропорт полностью. Это приведет к росту туристического потока, который, справедливости ради, и так показывает хороший рост в динамике.
— В Сахалинской области не первый год кряду развивают и транспортную доступность. Как это влияет на рост туристического потока?
— На островах активно развивается малая авиация, в том числе она связывает между собой основные административные центры Сахалина. Перелеты выполняются по доступным ценам, и в течение часа-полутора можно добраться до любой точки Сахалина. Помимо этого, по поручению губернатора Валерия Лимаренко развивается авиасообщение с Курильскими островами. Модернизируются районные аэродромы, чтобы сделать их всепогодными — это особенно актуально для Итурупа и Кунашира. В частности, до конца года аэродром в Курильском районе должен получить 1 категорию. Следующим по плану станет дооснащение аэропорта на острове Кунашир, это произойдет в 2024 году. Все это необходимо для того, чтобы в Сахалинской области стало меньше рейсов, которые отменяют из-за непогоды — в частности, из-за тумана. Кроме этого, в текущем году произошло еще одно знаковое событие: мы открыли взлетно-посадочную полосу на острове Парамушир. Сегодня появилась возможность добраться из Петропавловска-Камчатского в Северо-Курильск на самолете, что, безусловно, не может не радовать наряду со строительством гостиничного комплекса на острове Парамушир, который также будет способствовать развитию туризма и делает остров привлекательным для туристов.
— Говоря об индустрии гостеприимства, нельзя не упомянуть проекты строительства объектов размещения туристов. На Сахалине и Курилах один за другим открывают глэмпинги, строятся гостиницы традиционного формата. Расскажите, каких результатов в этом направлении удалось добиться за год?
— Что касается кемпингов и глэмпингов — мы активно начали поддерживать их строительство в 2022 году. Впервые Сахалинской области выделили средства из федерального бюджета, и мы поддержали 9 инициатив на территории Сахалина и Курил. Такие проекты — это, что называется, «план быстрых побед». Он позволяет, во-первых, за короткий срок построить средства размещения туристов. Во-вторых, некапитальные конструкции такого рода хорошо вписываются в природный ландшафт и позволяют их возводить там, где сегодня невозможно построить капитальные гостиничные комплексы.
Разумеется, современные гостиницы у нас тоже строятся, в том числе категории «5 звезд». На СТК «Горный воздух» сейчас возводят два таких объекта. Это гостиница «Большевик» с общим номерным фондом на 216 номеров и гостиница Heel Top на 180 номеров. Есть ряд других инициатив по строительству гостиниц. В частности, в 2024 году заканчивается строительство отеля типа шале — Sunrise Hills, на 80 номеров. В Долине туристов появится новый гостиничный комплекс.
Вообще, если говорить про гостиницы, на сегодняшний день это по большому счету единственный сдерживающий фактор, который не позволяет нам более уверенными темпами увеличивать поток туристов в Сахалинскую область. Но эту задачу мы решаем, и не только на Сахалине. Строится гостиница на Итурупе — это, в частности, комплекс «Янкито-2» на 58 номеров, который распахнет двери в июне 2024 года. Построен современный комплекс с федеральной поддержкой на острове Кунашир — это модульные гостиницы а-ля кемпинг. Еще 4 объекта запланированы к открытию в 2024 году. На Парамушире в рамках проекта «Архипелаг Онекотан» возводят базовую гостиницу. на Парамушире, «Горная деревня» строится в бухте Шелихова, ну и в перспективе еще ряд островов Северо-Курильского архипелага мы планируем связать базовыми кемпингами.
— СТК «Горный воздух» — лучший зимний курорт Дальнего Востока, который продолжает расширяться и готов в скором времени принять зимний поток туристов. Какую работу на территории комплекса провели в текущем году для подготовки к новому сезону?
— У нас увеличилось количество трасс для катания, в том числе для фрирайда. Если раньше общая протяженность их составляла около 35 км, то в текущем сезоне будет более 42 км. Помимо этого, мы будем предлагать туристам фрирайд-катание с помощью доставки на снегоходах. Сейчас также прорабатывается опрос организации катания по типу «хелиски» — с заброской на вертолете в окрестности «Горного воздуха», чтобы можно было кататься по распадкам. И, конечно, трассовое катание, которое у нас, скажу без стеснения, является лучшим за Уралом, будет организовано, как и всегда.
— Помимо горнолыжного спорта, чем еще привлекает Сахалин туристов в зимнее время?
— Бальнеологический туризм. Он сегодня активно развивается на Курильских островах. На Итурупе обустроено три источника, на Кунашире у глэмпинга есть обустроенный источник. Конечно, есть планы по обустройству объектов бальнеологического туризма и на Сахалине. Есть источники в Долинском районе, в Южно-Сахалинске, есть в Дагинском районе — там в текущем году завершается строительство кемпинга. Это перспективное направление, и оно будет развиваться. Особенно хорошо оно коррелируется с горнолыжной историей, когда люди после катания отдыхают на источниках. Поэтому мы планируем на юге Сахалина такой объект тоже обустроить.
— Сахалинская область лидирует по охвату в таком направлении как детский социальный туризм, этот проект на островах реализуют уже два года. Как удалось добиться успеха в этой программе?
— Да, Сахалин в том, что касается детского социального туризма, безусловный лидер России. В 2022 году проект охватил более 20 тысяч детей, в этом году — уже более 35 тысяч. Второй год мы занимаем по этому показателю уверенное первое место по стране.
Почему мы уделяем этому так много внимания? Во-первых, это позволяет привить детям любовь к родине, а во-вторых, помогает им сформировать представление о своей будущей профессии. В рамках программы мы уделяем большое внимание профориентации, задействуем предприятия из всех сфер экономики, чтобы показать лучшие передовые практики и технологии. Все это нужно, чтобы помочь детям с выбором дальнейшего направления в профессии.
Безусловно, здесь есть и патриотическая составляющая, и место для развлечений, чтобы ребята могли легче воспринимать все, что мы для них готовим. Многие школьники ни разу не были в Южно-Сахалинске, поэтому они с большой радостью отправляются в путешествие. В будущем мы планируем развивать и продолжать эту программу, конечно.