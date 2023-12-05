Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в первом чтении

По словам спикера, после принятия закона регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.