Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в первом чтении

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Законопроект о запрете «наливаек» принят сегодня парламентом в первом чтении. Об этом сообщил в своем telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По словам спикера, после принятия закона регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.
«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере» — отмечает Володин.