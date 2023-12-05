properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:24

Updated Сегодня, 15:24

Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в первом чтении

Госдума приняла закон о запрете «наливаек» в первом чтении

5 декабря 2023, 15:23
Фото: 1MI
Принятие закона даст регионам больше полномочий в сфере регулирования работы общепита.
Сюжет
Госдума

Законопроект о запрете «наливаек» принят сегодня парламентом в первом чтении. Об этом сообщил в своем telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера, после принятия закона регионы получат право запрещать продажу пива, сидра и других алкогольных напитков в псевдокафе, ограничивать время продажи алкогольной продукции в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Ранее субъекты РФ уже получили права устанавливать требования к минимальной площади залов обслуживания, а также запрещать продажу крепкой алкогольной продукции.

«После принятия закона у региональных властей будут все полномочия и возможности, чтобы навести порядок в этой сфере» — отмечает Володин.

#Общество#Госдума#Алкоголь#Закон#Регулирование
Подпишитесь
«Это ересь». Подсудимые по делу о хищении на «Протон-ПМ» не признали вину
Сегодня, 11:13
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается
Сегодня, 09:20
Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам
Сегодня, 13:04
Суд продлил экс-зампредседателя правительства Прикамья меру пресечения
Сегодня, 15:55
Проспект Металлургов в Нытве отремонтировали только после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 14:27
«Роскосмос» закрыл информацию по делу о хищениях на пермском предприятии
Сегодня, 05:37