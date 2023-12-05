На СВО убили 41-летнего сержанта из Пермского края. У него остались три ребенка

В 2000 году был призван в армию. Позже поступил в академию сельского хозяйства и женился. В ноябре 2022 года заключил контракт и отправился на СВО — был стрелком десантно-штурмового отряда. Погиб 16 ноября 2023 года. У него остались два сына и дочь.