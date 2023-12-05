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На СВО убили 41-летнего сержанта из Пермского края Александра Поносова

На СВО убили 41-летнего сержанта из Пермского края. У него остались три ребенка

5 декабря 2023, 06:49
Фото: vk.com/siva_official / 1MI

На СВО убили 41-летнего сержанта из Пермского края Александра Поносова

Мужчина находился в зоне спецоперации в ноября 2022 года.

В Пермском крае попрощались с участником СВО Александром Поносовым. Старший Сержант морской пехоты родился в селе Усть-Буб 28 апреля 1982 года. Закончил местную школу, затем — Зюкайский профессиональный техникум. Получил диплом механика, сообщает местный ДК.

В 2000 году был призван в армию. Позже поступил в академию сельского хозяйства и женился. В ноябре 2022 года заключил контракт и отправился на СВО — был стрелком десантно-штурмового отряда. Погиб 16 ноября 2023 года. У него остались два сына и дочь.

Прощание с участником СВО состоялось 4 декабря.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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