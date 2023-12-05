На СВО убили 41-летнего сержанта из Пермского края. У него остались три ребенка

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
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Updated Сегодня, 06:51
В Пермском крае попрощались с участником СВО Александром Поносовым. Старший Сержант морской пехоты родился в селе Усть-Буб 28 апреля 1982 года. Закончил местную школу, затем — Зюкайский профессиональный техникум. Получил диплом механика, сообщает местный ДК.
В 2000 году был призван в армию. Позже поступил в академию сельского хозяйства и женился. В ноябре 2022 года заключил контракт и отправился на СВО — был стрелком десантно-штурмового отряда. Погиб 16 ноября 2023 года. У него остались два сына и дочь.
Прощание с участником СВО состоялось 4 декабря.