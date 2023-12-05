Ночью десятки беспилотников атаковали территорию РФ

Ночью 5 декабря была предпринята очередная террористическая атака по объектам на территории страны, сообщает министерство обороны РФ. Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских БПЛА, еще 13 дронов было перехвачено над акваторией Азовского моря и в Крыму. В Минобороны не сообщают о разрушениях или пострадавших.