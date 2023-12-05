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Ночью десятки беспилотников атаковали территорию РФ

Ночью десятки беспилотников атаковали территорию РФ

5 декабря 2023, 03:36
Фото: fusionbrain.ai
Информации о разрушениях нет.

Ночью 5 декабря была предпринята очередная террористическая атака по объектам на территории страны, сообщает министерство обороны РФ. Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили 22 украинских БПЛА, еще 13 дронов было перехвачено над акваторией Азовского моря и в Крыму. В Минобороны не сообщают о разрушениях или пострадавших.

Спецоперация продолжается с 24 февраля 2022 года. С тех пор по территории РФ продолжаются атаки с помощью дронов, безэкипажных катеров и ракет.

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#Военная операция на Украине#Пермь#Дроны#Беспилотники
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