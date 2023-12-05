Новый глава Чайковского округа уволил старожила команды предшественника

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 12:06
Updated Сегодня, 12:06
В Прикамье глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов уволил заместителя главы администрации округа по социальным вопросам Александра Пойлова, сообщает телеграм-канал «Слуховой анализатор». На пост обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье». В пресс-службе мэрии Чайковского на запросы СМИ о кадровых перестановках еще не ответили.
29 ноября 2023 года на заседании Думы Чайковского городского округа депутаты единогласно избрали Алексея Агафонова на должность главы округа. Алексей Агафонов будет руководить Чайковским городским округом ближайшие пять лет.