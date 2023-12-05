Новый глава Чайковского округа уволил старожила команды предшественника

В Прикамье глава Чайковского городского округа Алексей Агафонов уволил заместителя главы администрации округа по социальным вопросам Александра Пойлова, сообщает телеграм-канал «Слуховой анализатор». На пост обратило внимание издание «КоммерсантЪ-Прикамье». В пресс-службе мэрии Чайковского на запросы СМИ о кадровых перестановках еще не ответили.