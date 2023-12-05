Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
Этап Кубка России по лыжным гонкам из Чусового перенесут в село Чепецкое Кировской области. Такое решение приняли в федерации лыжных гонок России.
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, аномально низкой температурой воздуха в Чусовом в период проведения III этапа Кубка России по лыжным гонкам, принято решение о переносе этап в село Чепецкое Кировской области на базу КОГАУ «РЦЗВС „Перекоп“. Состязания пройдут 13–17 декабря.
IV этап Кубка России по лыжным гонкам также запланирован на базе «РЦЗВС „Перекоп“ с 20 по 24 декабря.