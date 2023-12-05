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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам

Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам

5 декабря 2023, 13:04
Фото: Федерация лыжных гонок России
Решение принято в связи с аномально низкой температурой воздуха.

Этап Кубка России по лыжным гонкам из Чусового перенесут в село Чепецкое Кировской области. Такое решение приняли в федерации лыжных гонок России.

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, аномально низкой температурой воздуха в Чусовом в период проведения III этапа Кубка России по лыжным гонкам, принято решение о переносе этап в село Чепецкое Кировской области на базу КОГАУ «РЦЗВС „Перекоп“. Состязания пройдут 13–17 декабря.

IV этап Кубка России по лыжным гонкам также запланирован на базе «РЦЗВС „Перекоп“ с 20 по 24 декабря.

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#Спорт#Лыжи#Чусовой#Кубок россии
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