Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды, аномально низкой температурой воздуха в Чусовом в период проведения III этапа Кубка России по лыжным гонкам, принято решение о переносе этап в село Чепецкое Кировской области на базу КОГАУ «РЦЗВС „Перекоп“. Состязания пройдут 13–17 декабря.