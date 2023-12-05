Пермь встала в восьмибалльных пробках

Вчера до Перми дошел циклон, который засыпал снегом Москву. Сильный снегопад продолжался несколько часов.

Департамент транспорта Перми отмечает, что отставание маршрутов общественного транспорта составляет около 20 минут.

Пробки в Перми утром 5 декабря достигли восьми баллов. По данным сервиса «Яндекс Карты», тяжелее всего ситуация на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, улицах Плеханова, Куйбышева, Борцов Революции.

Читайте также:

В пермских автобусах и трамваях появился еще один способ оплаты проезда

Пермякам придется самим открывать двери в электробусах для экономии электричества

С 1 ноября по просьбам пермяков появятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах