properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:49

Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

Пермь встала в восьмибалльных пробках утром 5 декабря

Пермь встала в восьмибалльных пробках

5 декабря 2023, 03:49
Фото: properm.ru

Пермь встала в восьмибалльных пробках утром 5 декабря

Рассказываем, где ситуация с заторами на дорогах сложнее всего.

Пробки в Перми утром 5 декабря достигли восьми баллов. По данным сервиса «Яндекс Карты», тяжелее всего ситуация на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, улицах Плеханова, Куйбышева, Борцов Революции.

Департамент транспорта Перми отмечает, что отставание маршрутов общественного транспорта составляет около 20 минут.

Вчера до Перми дошел циклон, который засыпал снегом Москву. Сильный снегопад продолжался несколько часов.

Читайте также:
В пермских автобусах и трамваях появился еще один способ оплаты проездаПермякам придется самим открывать двери в электробусах для экономии электричестваС 1 ноября по просьбам пермяков появятся ночные рейсы на трех автобусных маршрутах
#Пермская езда#Пермь#Транспорт#Общественный транспорт
Подпишитесь
Хотел быть «Любимов». В березниковском микрорайоне могут из-за трещины расселить дом
Сегодня, 02:00
Пермского фотографа арестовали по делу о госизмене
Сегодня, 02:45
В Прикамье закрыли незаконный приют, организованный бывшим полицейским
Сегодня, 04:58
Ночью десятки беспилотников атаковали территорию РФ
Сегодня, 03:36
Бастрыкин ждёт отчёт по расследованию обстоятельств лечения девочки в Березниках
Вчера, 19:12