Пермь встала в восьмибалльных пробках

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
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Updated Сегодня, 03:51
Пробки в Перми утром 5 декабря достигли восьми баллов. По данным сервиса «Яндекс Карты», тяжелее всего ситуация на шоссе Космонавтов, Комсомольском проспекте, улицах Плеханова, Куйбышева, Борцов Революции.
Департамент транспорта Перми отмечает, что отставание маршрутов общественного транспорта составляет около 20 минут.
Вчера до Перми дошел циклон, который засыпал снегом Москву. Сильный снегопад продолжался несколько часов.