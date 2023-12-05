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Published Сегодня, 02:45

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Пермского фотографа Григория Скворцова арестовали по делу о госизмене в Москве

Пермского фотографа арестовали по делу о госизмене

5 декабря 2023, 02:45
Фото: соцсети фотографа

Пермского фотографа Григория Скворцова арестовали по делу о госизмене в Москве

Местонахождение пермяка было неизвестно в течение нескольких дней.

Московский суд арестовал пермского фотографа по делу о госизмене. Григорий Скворцов должен был 29 ноября должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но исчез. Несколько дней знакомые и родственники не могли его найти, но потом выяснили, что он арестован, пишет «Медиазона» (иноагент). 

Конкретные причины ареста пермяка неизвестны. Помимо фотографии он занимался музыкой, играл в группе Jagath.

На странице Скворцова можно найти фотографии заброшенных и действующих пермских заводов. В 2017 году он стал лауреатом конкурса за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края.

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#Пермь#Арест#Госизмена
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