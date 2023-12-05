Пермского фотографа арестовали по делу о госизмене

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 03:01
Московский суд арестовал пермского фотографа по делу о госизмене. Григорий Скворцов должен был 29 ноября должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но исчез. Несколько дней знакомые и родственники не могли его найти, но потом выяснили, что он арестован, пишет «Медиазона» (иноагент).
Конкретные причины ареста пермяка неизвестны. Помимо фотографии он занимался музыкой, играл в группе Jagath.
На странице Скворцова можно найти фотографии заброшенных и действующих пермских заводов. В 2017 году он стал лауреатом конкурса за серию промышленных фоторепортажей с предприятий Перми и Пермского края.