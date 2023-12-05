Пермского фотографа арестовали по делу о госизмене

Московский суд арестовал пермского фотографа по делу о госизмене. Григорий Скворцов должен был 29 ноября должен был прилететь из Перми в Санкт-Петербург, но исчез. Несколько дней знакомые и родственники не могли его найти, но потом выяснили, что он арестован, пишет «Медиазона» (иноагент).