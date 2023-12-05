Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается

За прошедшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Прикамье вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Всего в регионе зарегистрировано 21 239 зараженных — это выше показателя прошлой недели на 11,8% (тогда показатель составлял 18 тыс. 991 человек).