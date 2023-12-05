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Published Сегодня, 09:20

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Updated Сегодня, 09:22

В Прикамье за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 21,2 тыс. человек

Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается

5 декабря 2023, 09:20
Фото: unsplash.com

В Прикамье за неделю ОРВИ и гриппом заболели более 21,2 тыс. человек

С каждой неделей случаи ОРВИ и гриппа фиксируются у все большего числа жителей региона.

За прошедшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Прикамье вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Всего в регионе зарегистрировано 21 239 зараженных — это выше показателя прошлой недели на 11,8% (тогда показатель составлял 18 тыс. 991 человек).

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщают, что эпидемический порог среди населения не превышен. Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с ОРВИ преимущественно циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, а также случаи гриппа А (свиной грипп).

Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют сделать прививку, носить маску в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки. При недомогании не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.

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#Здоровье#Общество#Пермь#Грипп#Роспотребнадзор#Орви
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