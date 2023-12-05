Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
За прошедшую неделю, с 27 ноября по 3 декабря, в Прикамье вырос уровень заболеваемости ОРВИ. Всего в регионе зарегистрировано 21 239 зараженных — это выше показателя прошлой недели на 11,8% (тогда показатель составлял 18 тыс. 991 человек).
В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщают, что эпидемический порог среди населения не превышен. Лабораторный мониторинг показал, что среди пациентов с ОРВИ преимущественно циркулируют вирусы парагриппа, риновирусы и аденовирусы, а также случаи гриппа А (свиной грипп).
Для профилактики гриппа и ОРВИ специалисты рекомендуют сделать прививку, носить маску в местах массового скопления людей, часто и тщательно мыть руки. При недомогании не занимайтесь самолечением, а обратитесь к врачу.