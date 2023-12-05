Потолок в квартире пермячки обрушился из-за рабочих, ремонтировавших крышу

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
Modified Сегодня, 03:15
Updated Сегодня, 03:15
Пермячка подала в суд на Фонд капремонта из-за обрушения потолка в квартире. По данным пресс-службы краевого суда, в сентябре 2022 года в доме по улице Адмирала Нахимова проходили работы по капитальному ремонту кровли.
В это время потолок обрушился в квартире одной из жительниц дома. Оказалось, что над квартирой женщины рабочие складывали строительные материалы и мусор. Проломленный потолок привел к повреждению мебели и бытовой техники. Кировский районный суд удовлетворил требования пермячки, взыскав с фонда 146 тыс. рублей. Решение в законную силу еще не вступило, его можно обжаловать.