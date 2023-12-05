Проспект Металлургов в Нытве отремонтировали только после вмешательства прокуратуры

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В Нытве одну из центральных улиц города — Проспект Металлургов — отремонтировали только после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Прокуратура Нытвенского района провела проверку и выявила, что автомобильная дорога по пр. Металлургов в Нытве, являющегося одной из главных улиц города, имела колейность, выбоины и просадки, а также иные повреждения дорожного полотна. Был направлен иск в суд, обязывающий власти Нытвы привести улицу в порядок.
Нытвенский районный суд удовлетворил требования надзорного органа в полном объеме. Исполняя решение суда, ответчик отремонтировал указанную автомобильную дорогу.