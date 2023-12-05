Проспект Металлургов в Нытве отремонтировали только после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Нытвенского района провела проверку и выявила, что автомобильная дорога по пр. Металлургов в Нытве, являющегося одной из главных улиц города, имела колейность, выбоины и просадки, а также иные повреждения дорожного полотна. Был направлен иск в суд, обязывающий власти Нытвы привести улицу в порядок.