Пьяный пермяк отправится в колонию на 6 лет за шутку над полицейскими

Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
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Updated Сегодня, 06:13
В Чайковском осудили 52-летнего мужчину за сообщение о захвате заложников, которых якобы хотят убить. По данным пресс-службы суда, пьяный мужчина совершил поступок из-за личной неприязни к сотрудникам полиции.
Силовики провели проверку и выяснили, что никакого захвата не было. При этом на проверочные мероприятия УФСБ России по Пермскому краю потратило 24,6 тыс. рублей, отдел МВД — 1,9 тыс. рублей.
Мужчина признал вину частично, он рассказал, что звонок был просто шуткой. При этом обида на полицейских есть за частое привлечение к административной ответственности. Ему было интересно посмотреть, как быстро отреагируют силовики, найдут ли его.
В прошлом году мужчина был осужден, но полностью не отбыл наказание. В ноябре 2023 года его осудили по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В итоге путем сложения наказаний ему назначили срок 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Также с него взысканы средства, потраченные на работу силовиков.