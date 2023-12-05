Пьяный пермяк отправится в колонию на 6 лет за шутку над полицейскими

В прошлом году мужчина был осужден, но полностью не отбыл наказание. В ноябре 2023 года его осудили по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В итоге путем сложения наказаний ему назначили срок 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Также с него взысканы средства, потраченные на работу силовиков.