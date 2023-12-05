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Пьяный пермяк отправится в колонию на 6 лет за шутку над полицейскими

Пьяный пермяк отправится в колонию на 6 лет за шутку над полицейскими

5 декабря 2023, 06:11
Фото: fusionbrain.ai
Злоумышленник решил проверить эффективность работы силовиков.

В Чайковском осудили 52-летнего мужчину за сообщение о захвате заложников, которых якобы хотят убить. По данным пресс-службы суда, пьяный мужчина совершил поступок из-за личной неприязни к сотрудникам полиции.

Силовики провели проверку и выяснили, что никакого захвата не было. При этом на проверочные мероприятия УФСБ России по Пермскому краю потратило 24,6 тыс. рублей, отдел МВД — 1,9 тыс. рублей.

Мужчина признал вину частично, он рассказал, что звонок был просто шуткой. При этом обида на полицейских есть за частое привлечение к административной ответственности. Ему было интересно посмотреть, как быстро отреагируют силовики, найдут ли его.

В прошлом году мужчина был осужден, но полностью не отбыл наказание. В ноябре 2023 года его осудили по ч. 3 ст. 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). В итоге путем сложения наказаний ему назначили срок 6 лет и 10 месяцев в колонии общего режима. Также с него взысканы средства, потраченные на работу силовиков.

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#Суд#Мвд#Пермь#Чайковский#Полиция#Пермская полиция
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