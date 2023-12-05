«Роскосмос» закрыл информацию по делу о хищениях на пермском предприятии

Речь идёт о персональных данных действующих сотрудников предприятий, проходящих по делу в качестве свидетелей и обвиняемых. Кроме того, в письме есть указания на запрет публикации оглашаемых по делу документов, заключённых договорах и прочих сведениях, составляющих предмет государственной и служебной тайны, а также иных конфиденциальных данных. Как уточнил Бусов, речи о закрытии процесса от СМИ не идёт. Защита обвиняемых высказалась против ограничений для журналистов.