«Роскосмос» закрыл информацию по делу о хищениях на пермском предприятии

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Сегодня, 5 декабря, состоялось судебное заседание по делу о хищении 195,8 млн рублей из бюджета «Роскосмоса». Как передает журналист Properm.ru из зала суда, перед оглашением обвинительного заключения по делу в отношении экс-директора пермского «Протон-ПМ» Дмитрия Щенятского гособвинитель Сергей Бусов зачитал поступившее от службы безопасности Госкорпорации «Роскосмос» письмо. В нем говорится о том, что ряд данных по делу должен быть ограничен для публикации в СМИ.
Речь идёт о персональных данных действующих сотрудников предприятий, проходящих по делу в качестве свидетелей и обвиняемых. Кроме того, в письме есть указания на запрет публикации оглашаемых по делу документов, заключённых договорах и прочих сведениях, составляющих предмет государственной и служебной тайны, а также иных конфиденциальных данных. Как уточнил Бусов, речи о закрытии процесса от СМИ не идёт. Защита обвиняемых высказалась против ограничений для журналистов.
В результате суд допустил журналистов на открытую часть заседаний, поскольку ранее сведения об уголовном деле уже публиковались, в том числе и пресс-службами московских судов и никаких протестов не заявлялось. Во время допросов свидетелей журналисты покинут процесс.
Следствие полагает, что средства были похищены при замене поставки европейского оборудования на более дешевое китайское, производства Хэбэйской компании DJIA (Динцзя). Обвиняемыми по делу проходят бывший гендиректор «Протон-ПМ» Дмитрий Щенятский, его заместитель Валерий Голдобин, а также руководящие сотрудники ООО «Солвер», генеральный конструктор воронежской компании Радислав Бирбраер, ее учредитель компании Елена Рогатова и исполнительный директор Павел Саликов. Никто из них виновным себя не признает.