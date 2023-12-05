С «Мотовилихинских заводов» уволился управляющий директор и 70 сотрудников

В пресс-службе завода пояснили, что помимо Дядькина уволились еще 70 сотрудников. Это связано с продажей имущества предприятия на торгах. При этом топ-менеджер продолжает руководить военным и гражданским дивизионами завода, бывшими дочерними структурами завода, которыми сейчас владеет «Ремдизель».