С «Мотовилихинских заводов» уволился управляющий директор и 70 сотрудников

Posted Сегодня, 05:24
Published Сегодня, 05:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Управляющий директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин уволился с должности. По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», он сообщил об этом сотрудникам предприятия 4 декабря.
В пресс-службе завода пояснили, что помимо Дядькина уволились еще 70 сотрудников. Это связано с продажей имущества предприятия на торгах. При этом топ-менеджер продолжает руководить военным и гражданским дивизионами завода, бывшими дочерними структурами завода, которыми сейчас владеет «Ремдизель».
АО «Ремдизель» из Набережных Челнов купило ПАО «Мотовилихинские заводы» за 1,27 млрд рублей. Краевые власти отмечали, что пермский завод обеспечен госзаказами на несколько лет вперед, планируется его развивать.