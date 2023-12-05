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Updated Сегодня, 05:26

Управляющий директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин покинул пост

С «Мотовилихинских заводов» уволился управляющий директор и 70 сотрудников

5 декабря 2023, 05:24
Фото: properm.ru

Управляющий директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин покинул пост

Сергей Дядькин был управляющим директором с лета 2020 года.

Управляющий директор «Мотовилихинских заводов» Сергей Дядькин уволился с должности. По данным издания «КоммерсантЪ-Прикамье», он сообщил об этом сотрудникам предприятия 4 декабря.

В пресс-службе завода пояснили, что помимо Дядькина уволились еще 70 сотрудников. Это связано с продажей имущества предприятия на торгах. При этом топ-менеджер продолжает руководить военным и гражданским дивизионами завода, бывшими дочерними структурами завода, которыми сейчас владеет «Ремдизель».

АО «Ремдизель» из Набережных Челнов купило ПАО «Мотовилихинские заводы» за 1,27 млрд рублей. Краевые власти отмечали, что пермский завод обеспечен госзаказами на несколько лет вперед, планируется его развивать.

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#Пермь#Мотовилихинские заводы#Предприятия#Завод#Предприятие
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