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Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов в Пермском крае

Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов в Пермском крае

5 декабря 2023, 08:21
Фото: fusionbrain.ai
Температура может опуститься до -40°.

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным специалистов центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря местами, а 6–11 декабря по всему региону будут аномальные морозы. Температура опустится до -30°, в отдельных районах прогнозируется -40°.

В краевой столице в это время похолодает до -30° и ниже. Из-за ухудшения погоды возрастает риск аварий в сфере ЖКХ, возможны аварии на дорогах.

Из-за аномальных морозов в регионе организован штаб по ЖКХ. Коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы.

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#Коммунальный рай#Пермь#Погода#Жкх
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