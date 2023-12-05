Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов в Пермском крае

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным специалистов центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря местами, а 6–11 декабря по всему региону будут аномальные морозы. Температура опустится до -30°, в отдельных районах прогнозируется -40°.