Синоптики объявили штормовое предупреждение из-за морозов в Пермском крае

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. По данным специалистов центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 декабря местами, а 6–11 декабря по всему региону будут аномальные морозы. Температура опустится до -30°, в отдельных районах прогнозируется -40°.
В краевой столице в это время похолодает до -30° и ниже. Из-за ухудшения погоды возрастает риск аварий в сфере ЖКХ, возможны аварии на дорогах.
Из-за аномальных морозов в регионе организован штаб по ЖКХ. Коммунальные и дорожные службы переведены на усиленный режим работы.