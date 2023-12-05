Со скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?

Ученики с 1 по 4 классы могут остаться дома, если столбик термометра опустился до -25-28°. Школьники с 1 по 9 классы включительно имеют право не идти в школу, если похолодает до -28-30°. При температуре воздуха -30-32° занятия отменяются во всех классах.