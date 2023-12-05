Со скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Власти рассказали, при какой температуре воздуха за окном можно не отправлять ребенка в школу в Прикамье. Уроки отменяются, если на улице сильный мороз и ветер, напомнили в пресс-службе регионального министерства образования.
Ученики с 1 по 4 классы могут остаться дома, если столбик термометра опустился до -25-28°. Школьники с 1 по 9 классы включительно имеют право не идти в школу, если похолодает до -28-30°. При температуре воздуха -30-32° занятия отменяются во всех классах.
Решение об отмене уроков из-за холодов самостоятельно принимает каждое муниципальное управление образования. О режиме работы учреждений во время морозов родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители. Если при низких температурах ученики придут на занятия, уроки пройдут в обычном формате. Однако занятия физкультурой в мороз должны проводиться в спортзале.
Родители могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу в холодный день. Об этом необходимо сказать классному руководителю, также оперативно передать информацию можно с помощью системы ЭПОС.