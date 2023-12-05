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Published Сегодня, 08:06

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Updated Сегодня, 08:09

Похолодание в Прикамье заставляет задуматься, отправлять ли ребенка в школу.

Со скольки градусов можно не ходить в школу в Пермском крае?

5 декабря 2023, 08:06
Фото: 1MI
Похолодание в Прикамье заставляет задуматься, отправлять ли ребенка в школу.

Со скольки градусов можно не ходить в школу

В регионе в ближайшие дни ожидается похолодание до -38°. Разбираемся, при каких морозах ребенок может остаться дома.

Власти рассказали, при какой температуре воздуха за окном можно не отправлять ребенка в школу в Прикамье. Уроки отменяются, если на улице сильный мороз и ветер, напомнили в пресс-службе регионального министерства образования.

Когда можно не ходить в школу этой зимой

Ученики с 1 по 4 классы могут остаться дома, если столбик термометра опустился до -25-28°. Школьники с 1 по 9 классы включительно имеют право не идти в школу, если похолодает до -28-30°. При температуре воздуха -30-32° занятия отменяются во всех классах.

Кто решает, должен ли ребенок идти в школу в мороз

Решение об отмене уроков из-за холодов самостоятельно принимает каждое муниципальное управление образования. О режиме работы учреждений во время морозов родителям должны сообщить администрация школы и классные руководители. Если при низких температурах ученики придут на занятия, уроки пройдут в обычном формате. Однако занятия физкультурой в мороз должны проводиться в спортзале.

Родители могут сами решить, отправлять ли ребенка в школу в холодный день. Об этом необходимо сказать классному руководителю, также оперативно передать информацию можно с помощью системы ЭПОС.

#Общество#Регион#Пермь#Детский мир#Образование#Погода#Школа#Министерство образования#Учеба#Школьники#Мороз#Город#Аномальные холода
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