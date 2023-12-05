Соликамец сначала звал знакомую замуж, а затем клеветал на неё в соцсетях и угрожал

В соцсетях незадачливый кавалер выставил фото подруги и написал, что она предлагает интимные услуги. Также он начал звонить потерпевшей по телефону и писать в соцсетях. Когда женщина заблокировала несостоявшегося друга, перестала выходить на связь и отвечать на звонки, он начал ее преследовать. Злоумышленник стучал в ее двери, караулил после работы, искал встречи с ее матерью. Были случаи, когда он по вечерам поджидал женщину в подъезде и со словами: «Я проломлю тебе голову» хватал за руки и толкал. Женщина пожаловалась в полицию.