Соликамец сначала звал знакомую замуж, а затем клеветал на неё в соцсетях и угрожал

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
Modified Сегодня, 05:49
Updated Сегодня, 05:49
В Соликамске состоялся суд над 37-летним местным жителем. Мужчина оклеветал знакомую и угрожал ей убийством, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В январе прошлого года мужчина познакомился в соцсетях с жительницей Соликамска, позвал её на свидание. Затем приглашал её в кафе, дарил цветы и подарки, звал замуж.
Прошло несколько месяцев, и отношение к избраннице у кавалера изменилось. Он стал упрекать женщину. Она решила прекратить все отношения. К такому повороту событий мужчина не был готов и попытался вернуть возлюбленную. Когда уговоры и просьбы оказались безрезультатны, он выбрал другую тактику.
В соцсетях незадачливый кавалер выставил фото подруги и написал, что она предлагает интимные услуги. Также он начал звонить потерпевшей по телефону и писать в соцсетях. Когда женщина заблокировала несостоявшегося друга, перестала выходить на связь и отвечать на звонки, он начал ее преследовать. Злоумышленник стучал в ее двери, караулил после работы, искал встречи с ее матерью. Были случаи, когда он по вечерам поджидал женщину в подъезде и со словами: «Я проломлю тебе голову» хватал за руки и толкал. Женщина пожаловалась в полицию.
Судом мужчина признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 128.1 «Клевета» и двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 «Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного кодекса Российской Федерации.
Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ сроком на 480 часов.