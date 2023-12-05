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Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Стало известно, что сделали с участниками «дела о фекалиях» на Садовом

Стало известно, что сделали с участниками «дела о фекалиях» на Садовом

5 декабря 2023, 16:32
Полиция ещё в ноябре определила всех участников инцидента.
Сюжет
Школа

Стало известно, чем обернулось для участников дело о подбрасывании фекалий под дверь учителю в пермском микрорайоне Садовый. Подробности сообщают в 59.ру.

В пермской полиции изданию рассказали, что во время проверки беседовали с представителями школ Садового, установили всех причастных и того подростка, который непосредственно вывалил фекалии под дверь учителю.

«Выяснилось, что он учащийся школы другого района города. Сотрудникам полиции мальчик пояснил, что хотел таким образом поднять свой авторитет среди сверстников. С несовершеннолетним была проведена беседа о недопустимости подобного в дальнейшем. Подросток принес извинения хозяйке квартиры», — цитирует издание сотрудников МВД.

На родителя подростка составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Материалы проверки передали в комиссию ПДН при администрации Мотовилихинского района.

В ноябре местная жительница рассказала Properm.ru, что учащиеся восьмых классов «IT школы» и школы №42 подложили под дверь квартиры педагога несколько пакетов с фекалиями. Происходящее они снимали на видео. Сообщение по факту инцидента от местной жительницы поступило в дежурную часть 4 ноября

#Происшествия#Школа#Школьники#Хулиганство
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