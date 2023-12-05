Стало известно, что сделали с участниками «дела о фекалиях» на Садовом

В ноябре местная жительница рассказала Properm.ru, что учащиеся восьмых классов «IT школы» и школы №42 подложили под дверь квартиры педагога несколько пакетов с фекалиями. Происходящее они снимали на видео. Сообщение по факту инцидента от местной жительницы поступило в дежурную часть 4 ноября