Стало известно, что сделали с участниками «дела о фекалиях» на Садовом

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Стало известно, чем обернулось для участников дело о подбрасывании фекалий под дверь учителю в пермском микрорайоне Садовый. Подробности сообщают в 59.ру.
В пермской полиции изданию рассказали, что во время проверки беседовали с представителями школ Садового, установили всех причастных и того подростка, который непосредственно вывалил фекалии под дверь учителю.
«Выяснилось, что он учащийся школы другого района города. Сотрудникам полиции мальчик пояснил, что хотел таким образом поднять свой авторитет среди сверстников. С несовершеннолетним была проведена беседа о недопустимости подобного в дальнейшем. Подросток принес извинения хозяйке квартиры», — цитирует издание сотрудников МВД.
На родителя подростка составили административный протокол по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».
Материалы проверки передали в комиссию ПДН при администрации Мотовилихинского района.
В ноябре местная жительница рассказала Properm.ru, что учащиеся восьмых классов «IT школы» и школы №42 подложили под дверь квартиры педагога несколько пакетов с фекалиями. Происходящее они снимали на видео. Сообщение по факту инцидента от местной жительницы поступило в дежурную часть 4 ноября