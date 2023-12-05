Суд продлил экс-зампредседателя правительства Прикамья меру пресечения

Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
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Updated Сегодня, 15:56
Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в отношении экс-вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой. Об этом сообщает URA.ru.
По данным «Коммерсант-Прикамье», мера пресечения Лопаевой в виде запрета определенных действий продлена до 7 февраля следующего года. Ей запрещено выходить из дома без разрешения суда, за исключением посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Также Елене Лопаевой нельзя пользоваться интернетом, мобильным телефоном, общаться с другими фигурантами дела.
По версии следствия, Лопаева, занимавшая с 26 июня 2017 года должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края, являлась куратором-исполнителем соглашения с фондом «Содействие — XXI век» от региональных властей. Она вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой, чтобы обманным путем похитить свыше 50 млн рублей. Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.
Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивали через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛом. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием изначально занимались в региональном следственном комитете, потом дело было передано в центральный аппарат. Сейчас окончено предварительное расследование и подозреваемые знакомятся с материалами.