properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:55

Published Сегодня, 15:55

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Суд продлил экс-зампредседателя правительства Прикамья меру пресечения

Суд продлил экс-зампредседателя правительства Прикамья меру пресечения

5 декабря 2023, 15:55
Фото: properm.ru
В январе будет два года с момента задержания чиновницы.

Ленинский райсуд Перми удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения в отношении экс-вице-премьера правительства Прикамья Елены Лопаевой. Об этом сообщает URA.ru.

По данным «Коммерсант-Прикамье», мера пресечения Лопаевой в виде запрета определенных действий продлена до 7 февраля следующего года. Ей запрещено выходить из дома без разрешения суда, за исключением посещения судебного процесса, походов в магазин и визитов к врачу. Также Елене Лопаевой нельзя пользоваться интернетом, мобильным телефоном, общаться с другими фигурантами дела.

По версии следствия, Лопаева, занимавшая с 26 июня 2017 года должность заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства Пермского края, являлась куратором-исполнителем соглашения с фондом «Содействие — XXI век» от региональных властей. Она вступила в сговор с директором фонда Еленой Найдановой, чтобы обманным путем похитить свыше 50 млн рублей. Лопаевой и Найдановой изначально инкриминировалась ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере.

Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивали через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛом. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием изначально занимались в региональном следственном комитете, потом дело было передано в центральный аппарат. Сейчас окончено предварительное расследование и подозреваемые знакомятся с материалами.

Читайте также:
«От того, что я умру, кому-то станет легче?» Бывшего вице-премьера Прикамья оставили под домашним арестом
#Общество#Суд#Криминал#Коррупция#Правительство
Подпишитесь
«Это ересь». Подсудимые по делу о хищении на «Протон-ПМ» не признали вину
Сегодня, 11:13
Подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в Пермском крае продолжается
Сегодня, 09:20
Официально объявлено, куда из Чусового перенесли этап Кубка России по лыжам
Сегодня, 13:04
Проспект Металлургов в Нытве отремонтировали только после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 14:27
«Роскосмос» закрыл информацию по делу о хищениях на пермском предприятии
Сегодня, 05:37