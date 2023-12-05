Суд продлил экс-зампредседателя правительства Прикамья меру пресечения

Следствие считает, что директор фонда Найданова обналичивали через подставные юрлица деньги, перечисленные на благотворительность компанией ЛУКОЙЛом. Деньги она передавала Лопаевой. Ущерб оценивается в сумму более 67,7 млн рублей. Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю, расследованием изначально занимались в региональном следственном комитете, потом дело было передано в центральный аппарат. Сейчас окончено предварительное расследование и подозреваемые знакомятся с материалами.