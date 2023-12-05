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Тело школьницы из Прикамья нашли в Свердловской области

Тело школьницы из Прикамья нашли в Свердловской области

5 декабря 2023, 07:48
Фото: fusionbrain.ai
Девочка оставила предсмертную записку.

В городе Качканар Свердловской области покончила с собой 16-летняя девочка. Она недавно переехала в соседний регион из Перми вместе с матерью. По данным Telegram-канала Ural Mash, несовершеннолетняя уже пыталась совершить суицид до последнего инцидента, тогда мать лишили родительских прав, но позже вернули.

Тело школьницы было обнаружено в туалете. Она оставила предсмертную записку, где запретила матери приходить на похороны и обвинила ее в алкоголизме. При этом утверждается, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ранее не замечали, что мать злоупотребляет алкоголем.

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#Происшествия#Пермь#Детский мир
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