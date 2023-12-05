Тело школьницы из Прикамья нашли в Свердловской области

В городе Качканар Свердловской области покончила с собой 16-летняя девочка. Она недавно переехала в соседний регион из Перми вместе с матерью. По данным Telegram-канала Ural Mash, несовершеннолетняя уже пыталась совершить суицид до последнего инцидента, тогда мать лишили родительских прав, но позже вернули.