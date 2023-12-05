Тело школьницы из Прикамья нашли в Свердловской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
В городе Качканар Свердловской области покончила с собой 16-летняя девочка. Она недавно переехала в соседний регион из Перми вместе с матерью. По данным Telegram-канала Ural Mash, несовершеннолетняя уже пыталась совершить суицид до последнего инцидента, тогда мать лишили родительских прав, но позже вернули.
Тело школьницы было обнаружено в туалете. Она оставила предсмертную записку, где запретила матери приходить на похороны и обвинила ее в алкоголизме. При этом утверждается, что сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ранее не замечали, что мать злоупотребляет алкоголем.